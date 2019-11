Nạn móc túi tăng 60% trong xe điện ngầm Paris

Nạn móc túi trong métro thật sự đã tăng vọt : từ 4.721 vụ năm 2018 tăng lên tới 7.485 vụ trong năm 2019. Theo bản báo cáo gần đây của cơ quan Île-de-France Mobilités (tên gọi mới của Stif, cơ quan quản lý ngành giao thông công cộng tại Paris và các vùng phụ cận), đa số các hành vi phạm pháp thường là các vụ móc túi hay ăn trộm, từ 2.920 vụ tăng lên tới 5.093 vụ so với cùng thời kỳ năm trước. Các vụ cướp giật cũng gia tăng từ 1.801 vụ lên thành 2.392 vụ.

Theo lời ông Stéphane Gouaud, giám đốc an ninh của công ty xe điện ngầm Paris (RATP), đây là điều chưa từng thấy và lần đầu tiên nạn móc túi tăng mạnh như vậy. Trong khoảng thời gian này, các nhân viên bảo đảm an ninh (GSPR) trên toàn bộ hệ thống xe diện ngầm đã làm việc khong ngơi nghỉ. So với năm 2018, các vụ can thiệp chận bắt các kẻ móc túi của giới nhân viên bảo vệ đã tăng 104%.

Hình bên trái : các trạm xe gặp nhiều nạn móc túi (nguồn IDFM) / hình bên phải : tuyến đường số 2 có nhiều trạm xe thu hút đông đảo du khách lui tới Tuấn Thảo / RFI

Ngay từ tháng 03/2019, các tờ báo như Le Parisien hay Le Figaro đã lên tiếng báo động về chuyện này, hầu hết các vụ móc túi đều diễn ra trong phạm vi của hệ thống giao thông công cộng. Các số liệu thống kê của cơ quan Île-de-France Mobilités đều cho thấy đa số các vụ móc túi là do các nhóm có tổ chức. Theo báo Le Parisien, các băng đảng này ban đầu hành động lén lút rập rình nhưng ngày càng lộ diện ‘‘công khai’’ và đôi khi ra mặt thách đố các nhân viên an ninh như thể đó là một trò chơi cút bắt.

Các băng đảng móc túi có tổ chức này khai thác lỗ hổng pháp lý ban bằng cách hoạt động với nhiều trẻ vị thành niên, kẻ móc túi dưới 18 tuổi bị bắt quả tang thì không sợ bị trừng phạt quá nặng, băng nhóm bị săn đuổi chỗ này thì chuyển qua chỗ khác. Những giới hạn về mặt pháp lý ấy có thể giải thích vì sao các băng đảng ngày càng ‘‘lộng hành’’ thậm chí hung hăng đối với các nhân viên an ninh theo ghi nhận của ông Stéphane Gouaud giám đốc an ninh của công ty RATP.

Hồi tháng 10 năm 2019, toà án Paris kết án từ 4 đến 8 năm tù 20 người Rumani về tội lập băng đảng, bóc lột trẻ em và tàng trữ đồ ăn cắp. Sau khi thọ án tù, những nghi phạm này bị trục xuất về nước. Tuy nhêin, theo Le Parisien, việc phá vỡ một đường dây như vậy có địa bàn hoạt động tại Páhp và Tây Ban Nha, đã đòi hỏi nơi cảnh sát khá nhiều thời gian điều tra.

Trạm xe Châtelet với hơn 300 triệu lượt hành khách mỗi năm cũng là nơi tập trung nhiều vụ móc túi Tuấn Thảo / RFI

Một cách cụ thể và chi tiết, bản báo cáo ghi nhận là các trạm xe điện ngầm Châtelet, Opéra và La Défense là nơi tập trung nhiều vụ móc túi. Điều này chủ yếu là vì đây là các trạm xe có nhiều hành khách nhất, điển hình là trạm métro Châtelet-Les Halles với hơn 300 triệu lượt hành khách mỗi năm. Danh sách 10 trạm xe điện ngầm, nơi diễn ra nhiều vụ trộm cắp cũng cho thấy sự gia tăng của nạn móc túi tại các nhà ga lớn như Gare du Nord, Gare de l’Est hay Montparnasse hay tại các khu đông đảo du khách như phố Saint Michel hay phố Montmartre.

Các tuyến xe điện ngầm có nhiều trạm dừng gần các danh lam thắng cảnh cũng là mục tiêu của các băng đảng. Các kẻ móc túi thường nhắm vào những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch, hay tại những nơi mua sắm có nhiều khách bộ hành thường xuyên lui tới.

Các tuyến đường métro số 2, 6, 8, 9 đứng đầu bảng xếp hạng về các vụ móc túi trong métro Tuấn Thảo / RFI

Trên danh sách này, các tuyến đường métro như đường số 2, 6, 8 hoặc số 9, đứng đầu bảng xếp hạng. Ban giám đốc công ty RATP cho biết đã tăng cường lực lượng an ninh (GPSR), tuy nhiên hành động của lực lượng này (không có thẩm quyền giam giữ) sẽ thiếu hiệu quả trong trường hợp giới cảnh sát và ngành tư pháp không truy tố và trừng phạt đúng mức các mạng lưới có tổ chức chuyên biến các trẻ vị thành niên thành kẻ móc túi.

Về điểm này, bà Valérie Pécresse chủ tịch Hội đồng vùng Île-de-France và như vậy cũng là chủ tịch cơ quan Île-de-France Mobilités đã gửi thư đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Olivier Castaner để phàn nàn về việc lực lượng cảnh sát đã giảm bớt 350 nhân viên kể từ năm 2015, cho nên dù lực lượng an ninh GPSR có được tăng cường, nhưng vẫn chưa đủ để hạn chế nạn móc tíu trong métro.