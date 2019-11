Tổng thống Pháp gây sự cố ngoại giao với Bulgari

Hôm thứ Sáu 01/11/2019, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho tờ Valeurs Actuelles – một tờ báo được cho là có xu hướng cực hữu, nguyên thủ Pháp nói rằng « thà ông nhận những người đến từ Guinea hay Côte d’Ivoire hợp pháp hơn là những dòng người Bulgari hay Ukraina bất hợp pháp ».

Từ thủ đô Sofia, thông tín viên Damian Vodenitcharov cho biết rõ phản ứng của chính quyền Bulgari :

« Phản ứng chính phủ Bulgari không phải đợi lâu : Bộ Ngoại giao triệu mời nữ đại sứ Pháp tại Sofia, Đại sứ Bulgari trịnh trọng phản đối, bộ Quốc Phòng đòi Emmanuel Macron phải xin lỗi…

Bà Ekatérina Zahariéva, ngoại trưởng Bulgari cho biết cảm thấy ʺsững sờʺ trước những phát biểu của nguyên thủ Pháp có thể xem như là những lời ʺnhục mạʺ đối với cộng đồng người Bulgari tại Pháp.

Bộ trưởng Quốc Phòng, ông Krassimir Karakatchanov, tỏ ra giận dữ về việc ông Macron lôi kéo Bulgari vào các vấn đề của nước Pháp. Phản ứng của thủ tướng Boïko Borissov có vẻ chừng mực hơn. Ông nói là đã liên lạc với tổng thống Pháp và đề nghị ông giải thích về những phát biểu trên.

Bất chấp những căng thẳng, chính phủ Bulgari trấn an rằng quan hệ song phương giữa hai nước sẽ không bị sứt mẻ do sự cố này. Emmanuel Macron gần đây đã phản đối việc cho các nước vùng Balkan gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, nhất là với nước Macedonia, vốn là ý tưởng do Bulgari đưa ra năm 2018 khi nước này đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của khối Liên Hiệp ».