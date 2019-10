Pháp : Âm thanh thôn dã, một « di sản giác quan » cần được bảo tồn ?

“Chú ý! Ở đây chúng tôi có những tiếng chuông vang lên thường xuyên, tiếng gà gáy rất sớm và rất to cũng như là tiếng ồn của những đàn gia súc… Quý vị vào đây thì phải tự chịu trách nhiệm!”. Đây là lời cảnh báo của ông Régis Bourelly, thị trưởng xã Saint-André-Valborgne, tỉnh Gard, miền nam nước Pháp.

Chuyện tưởng như đùa nhưng lại là có thật. Bởi vì, năm 2018, nhiều người Paris “khó chịu” đã đến gặp ông để phàn nàn về tiếng chuông nhà thờ và tiếng chó sủa. Ông bực bội hỏi phóng viên Le Figaro: “Mỗi năm họ chỉ có mặt ở đây độ 15 ngày vậy mà họ dám lên mặt dạy đời chúng tôi. Vậy khi tôi đến Paris, tôi có phàn nàn gì đâu tiếng ồn xe cộ! Nếu chúng ta không bảo vệ thế giới nông thôn, thì chúng ta sẽ chết!”

Không chỉ thế, mùa hè 2018, một chủ doanh nghiệp chuyên diệt côn trùng đã “sững sờ” khi nhận được một đề nghị từ một khách hàng muốn tiệt trừ hoàn toàn những “chú ve sầu” kêu quá to trong sân vườn nhà ông. Thị trưởng xã Pignols, vùng Puy-de-Dôme “giật thót người” khi nhận được những lời ca thán về phân của những chú ong. Tiếng lục lạc của cô bò sữa trên những cánh đồng cỏ cao nguyên cũng bị các chủ nhân nhà nghỉ trên Haute-Savoie phàn nàn…

Những vụ kiện “lạ đời”

Yêu thích thiên nhiên, bảo vệ môi trường nên đến những kỳ nghỉ, người dân đô thị Pháp đổ xô về các vùng nông thôn, tìm kiếm chút hương đồng gió nội, chút không khí trong lành, nhưng họ không chấp nhận tiếng ồn miền thôn quê, nên cũng sẵn sàng đưa những con thú đáng thương ra trước pháp luật.

Tiếng kêu cạp cạp của những chú vịt, tiếng gà gáy ban mai, tiếng bò rống ngoài đồng, tiếng ếch kêu ộp ộp hay ngay cả tiếng ve kêu râm ran ngày hè… Ôi sao thật đinh tai nhức óc! Hệ quả là tại Pháp, ngày càng có nhiều âm thanh thôn dã bị kiện ra tòa chỉ vì “gây huyên náo xóm giềng bất thường” theo như thuật ngữ của tư pháp. Một tổng kết sơ bộ cho thấy trong vòng ba năm gần đây đã có khoảng 40 vụ kiện.

Le Figaro liệt kê một số trường hợp hiện đang chờ xét xử: Ngày 19/11/2019, tòa án ở Dax sẽ phân xử vụ kiện những con vịt và ngỗng ở xã Soustons (tỉnh Gard, miền nam nước Pháp).

Một cặp vợ chồng cùng hai người con vừa mới đến định cư tại xã này từ một năm nay. Có điều thời điểm đến xem nhà để mua là mùa đông, mùa những con vịt và ngỗng phần lớn bị chế biến thành món thịt hầm. Giờ đây, họ kiện người phụ nữ hàng xóm, 67 tuổi đã về hưu, lấy việc chăn nuôi ít gia cầm làm thú vui tiêu khiển và có thêm nguồn thu nhập bù đắp khoản lương hưu ít ỏi, chỉ vì bực bội những tiếng cạp cạp của ngỗng và vịt, bất chấp những cánh cửa sổ dày hai lớp kính.

Hay như vụ kiện ở Compiegne, phía bắc nước Pháp. Chủ nhân gà trống Coco không chấp nhận phán quyết của tòa ra lệnh tách lìa Coco với chủ đã kháng án đến tòa cấp cao hơn ở Haute-Savoie.

Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là vụ xử gà trống Maurice ở vùng Saint-Pierre-d’Oléron (Charente – Maritime), phía tây nước Pháp. Maurice và gia chủ đã bị một cặp du khách kiện ra tòa chỉ vì chú gáy quá to và quá sớm buổi sáng. Sau hai năm tranh luận, tòa án ngày 05/09/2019 đã xử cho Maurice thắng kiện. Vụ việc đã gây được tiếng vang lớn lan sang tận phía bên kia bờ Đại Tây Dương.

Không chỉ kiện về tiếng ồn, nhiều nông gia còn bị kiện vì mùi hôi của gia súc, mùi phân ngựa, phân bò… Một chủ trại vịt ở vùng Vendée trong vòng tám ngày đã phải lắp đặt các thiết bị phát tán hương thơm tinh dầu theo lệnh của tòa án chỉ vì bị người hàng xóm, chủ một trại camping kiện về những mùi “hôi thối” từ gia súc.

Âm thanh thôn dã, một di sản của quá khứ?

Những đơn kiện “thái quá” đến mức, ông Pierre Morel-A-L’Huisser, nghị sĩ thuộc đảng Những Người Cộng Hòa (Les Republicains – LR), tỉnh Lozere, đề xuất một dự luật “Bảo vệ di sản giác quan nông thôn”. Đề xuất dự luật của ông, dự kiến được đưa ra thảo luận tại Quốc Hội trong mùa thu này, sẽ cung cấp một bản kiểm kê những “rủi ro có thể chấp nhận được” tại miền thôn quê, cho phép phản bác các đơn kiện.

Những kiểu kiện « lạ đời » này đang làm cho những nông dân chính gốc cảm thấy bất mãn, và cuộc sống quen thuộc của họ bị xáo trộn vì những lớp người tân nông thôn đến từ thành thị. Họ quên rằng bên cạnh những cánh đồng lúc mì, đồng hoa hướng dương hay những cánh đồng trồng ngô “thẳng cánh cò bay”, âm thanh thôn quê cũng là một phần không thể thiếu trong quang cảnh miền quê.

Nhận định về hiện tượng này, ông Jean Viard, nhà xã hội trả lời phỏng vấn báo Le Figaro cho rằng xã hội nông thôn Pháp ngày nay đã bị biến đổi rất nhiều so với cách nay 50 năm. Những người sống ở nông thôn hiện nay là những tầng lớp ông gọi là “tân nông thôn”, nghĩa là những người từ bỏ cuộc sống đô thị.

Số dân có nhà vườn ở nông thôn tăng nhanh, trong khi số lượng trang trại giảm mạnh đến 6 lần (500 ngàn trang trại so với ba triệu cách nay 50 năm). Do vậy, theo nhà xã hội học, nước Pháp của những làng quê nay không còn nữa. Trên các vùng đất nông thôn và cận đô thị, người ta sẽ thấy một trang trại, một lô nhà, một ngôi nhà riêng, một trung tâm thương mại tiếp nối nhau…

“Trong quần thể này, nông dân, thương nhân, nghệ nhân, người về hưu, công nhân, tầng lớp tân đô thị, đô thị cuối tuần, du khách của Airbnb cùng chung sống…

Và những người “Áo Vàng”, những người khởi xướng phong trào phản đối, là những người sống ở các vùng cận đô thị, nhà có vườn. Và trên cùng một mảnh đất này, cách biệt giàu và nghèo còn cao hơn cả giữa nông thôn và thành thị. Do vậy, những vụ xung đột diễn ra là do những khó khăn của những bộ phận dân cư này phải sống cùng với nhau và do những ảo ảnh mà những người đô thị tạo ra từ vùng nông thôn”.