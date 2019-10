Pháp : Bí ẩn vẫn bao trùm vụ án mạng 8 năm trước

Tối 11/10/2019, một người đàn ông có dấu tay giống của nghi can Xavier Dupont de Ligonnès đã bị bắt tại sân bay Glasgow, Scotland, sau khi đi máy bay từ Paris đến. Nghi can này đã bị truy nã gắt gao trên toàn thế giới, sau vụ sát hại vợ và 4 người con của ông ta. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN cho thấy người bị bắt không phải là Xavier Dupont de Ligonnès.

Người đàn ông nói trên đã bị bắt nhờ có sự trao đổi thông tin giữa cảnh sát Pháp và cảnh sát Scotland, dựa trên lời tố giác của một người ẩn danh. Được báo động quá trễ, các nhà điều tra Pháp đã không thể chặn bắt ở sân bay Charles-de-Gaulle, Paris, nhưng họ đã báo ngay cho cảnh sát Scotland để bắt giữ ông ta ở sân bay Glasgow ngay khi máy bay hạ cánh.

Theo một nguồn tin nói với AFP, nghi can lên máy bay với một hộ chiếu Pháp ăn cắp được vào năm 2014 và dường như đã có một thời gian trốn ở Anh. Ngay tối 11/10, các nhà điều tra Pháp đã đến khám xét một căn nhà ở thị trấn Limay, ngoại ô Paris, mà địa chỉ được ghi trên hộ chiếu của nghi can. Trong khi đó, các nhà điều tra khác đã đến Glasgow, mang theo mã ADN của Xavier Dupont de Ligonnès mà họ đang có. Theo một nguồn tin từ cuộc điều tra, kết quả xét nghiệm so sánh ADN hôm nay cho thấy người bị bắt không phải là Xavier Dupont de Ligonnès.

Xavier Dupont de Ligonnès đã truy nã gắt gao trên toàn thế giới từ 8 năm qua sau vụ thảm sát gia đình của ông ở thành phố Nantes, miền tây nước Pháp. Đã rất nhiều lần các nhà điều tra được báo động là nghi can được nhận dạng, nhưng cho tới nay họ không thể xác định được là nghi can đã chết hay còn sống, đã trốn thoát hay đã tự sát.

Lần cuối cùng Xavier Dupont de Ligonnès được nhìn thấy qua camera an ninh là vào ngày 15/04/2011, khi ra khỏi một khách sạn ở Var (miền tây nam Pháp). Sáu ngày sau đó, thi thể của người vợ, 48 tuổi và 4 người con tuổi từ 13 đến 21, được phát hiện, chôn dưới sân nhà.

Xavier Dupont de Ligonnès như vậy là vẫn biệt tăm và bí ẩn vẫn bao trùm vụ án mạng này.