Ca sĩ Nancy Holloway qua đời ở tuổi 86

Theo lời ông Christophe Mouty, nhà xuất bản nắm giữ tác quyền và cũng là con nuôi của nữ ca sĩ, bà Nancy Holloway đã qua đời tại tư gia ở Paris quận 9, sau một thời gian dài lâm bệnh, sức khỏe ngày càng yếu kém. Chính cũng vì lý do này mà bà đã quyết định giải nghệ, rút lui sân khấu vào năm 2008, mặc dù vào lúc đó bà đang thành công trở lại trong giai đoạn những năm từ 2005 đến 2008 nhờ đợt lưu diễn (Âge tendre et Têtes de bois) tập hợp nhiều giọng ca, đã từng ăn khách vào những năm 1960.

Sinh trưởng tại thành phố Cleveland, bang Ohio (Hoa Kỳ), Nancy Holloway đã đến Paris lập nghiệp từ giữa nữhng năm 1950. Ban đầu bà chỉ ký hợp đồng biểu diễn trong vòng một năm. Đất lành chim đậu, rốt cuộc Nancy Holloway định cư luôn tại Paris và sinh sống trên đất Pháp trong hơn nửa thế kỷ.

Nancy Holloway vào nghề ca hát từ đầu những năm 1960, vào thời bùng phát phong trào nhạc trẻ của Pháp. Tuy là người Mỹ, nhưng Nancy Holloway thành công chủ yếu nhờ hát tiếng Pháp. Rất nhiều ca khúc Anh Mỹ thịnh hành vào những năm 1950-1960 từng được phóng tác sang tiếng Pháp, theo đề nghị của bà, đặc biệt nhất là các nhạc phẩm “Ne t’en va pas comme ça” (Don’t Make Me Over của Dionne Warwick), “Tu es mes souvenirs” khác với phiên bản của Richard Anthony “Tu m’étais destiné” (You are my Destiny của Paul Anka), “Dernier Baiser” (Sealed with a kiss, phiên bản ăn khách qua giọng ca của Brian Hylan).

Thành danh chủ yếu nhờ hát nhạc nhẹ, nhưng thể loại sở trường của Nancy Holloway vẫn là soul và blues. Sinh thời, bà đã từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc jazz, tiêu biểu nhất vẫn là Quincy Jones, Sammy Davis Junior và Dizzy Gillespie. Để biết thêm chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của Nancy Holloway, mời qúy thính giả và các bạn đón nghe tạp chí ‘‘Góc vườn âm nhạc’’ hôm 31/08/12019