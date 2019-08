Biarritz: Tuần hành chống thượng đỉnh G7 bị hủy

Trong khi lãnh đạo của 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới bắt đầu họp thượng đỉnh tại thành phố Biarritz, Pháp, nhiều cuộc biểu tình chống G7 hôm qua 24/08/2019 đã diễn ra tại các thành phố lân cận. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, một cuộc tuần hành chống G7 dự kiến sáng nay 25/08 đã bị chính các nhà tổ chức hủy bỏ.

Để đảm bảo an ninh cho thượng đỉnh G7 và đề phòng nguy cơ xảy ra bạo động từ các cuộc tuần hành chống thượng đỉnh G7, chính quyền Pháp đã huy động tới 13.000 cảnh sát và hiến binh tại Biarritz và khu vực lân cận.

Đặc phái viên RFI Pierre Olivier tại Biarritz nhận định dường như lực lượng an ninh hùng hậu đã làm chùn bước nhiều người biểu tình. Một cuộc tuần hành chống thượng đỉnh G7 được dự kiến diễn ra buổi sáng hôm nay 25/08, nhưng các nhà tổ chức cho biết đã hủy cuộc biểu tình vì lý do an ninh.

Giữa những người tham gia biểu tình và ban tổ chức cũng nảy sinh nhiều bất đồng về cách thức triển khai hành động. Một số người muốn tuần hành ôn hòa trong khuôn khổ, một số khác lại muốn đối đầu với cảnh sát, tiến lại càng gần các nguyên thủ càng tốt.

Tối hôm qua, tại Bayonne, chỉ cách thành phố Biarritz vài km, lực lượng an ninh đã phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông tham gia cuộc biểu tình chống cảnh sát, chống tư bản.

Các nhà tổ chức không xin phép chính quyền, cuộc biểu tình quy tụ nhiều thanh niên, họ giương các khẩu hiệu « Tất cả mọi người đều ghét cảnh sát », « Chống tư bản ». Nhiều người ném gạch đá vào cảnh sát.

Tổng cộng, có 58 người bị cảnh sát thẩm vấn, 38 người bị tạm giam. May mắn là không có ai bị thương, không cửa hàng, cửa hiệu nào bị đập phá.

Trong khi đó, 15.000 người tuần hành ôn hòa trên đoạn đường dài 3 km từ thành phố Hendaye, Pháp đến thành phố Irun, Tây Ban Nha. Những người tham gia bao gồm cả phe Áo Vàng Pháp, phe đòi độc lập cho xứ Basque và cả những nhà tranh đấu vì khí hậu, bảo vệ người đồng tính và những người ủng hộ Palestine.