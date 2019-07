Thêm một đợt nắng nóng tại Pháp

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Pháp Météo-France, thời tiết nắng nóng sẽ trở lại trong tuần này tại nhiều vùng ở Pháp. Météo-France hôm qua, 21/07/19, cho biết tuy đợt nóng này sẽ không lên tới 45 độ C như đợt nóng tháng Sáu, nhưng các tỉnh phía bắc sông Loire sẽ bị ảnh hưởng rất nặng, và các hôm thứ Tư và thứ Năm, nhiệt độ ở một số tỉnh sẽ lên tới hơn 40 °C.

Tổng cộng có 21 tỉnh từ khu vực miền Tây-Nam tới vùng miền Đông-Trung Pháp được đặt dưới tình trạng báo động màu cam từ hôm nay.

Cháy rừng tại Bồ Đào Nha

Tại Bồ Đào Nha, cũng do thời tiết hậu nóng bức, ba vụ cháy rừng đã xảy ra trong cuối tuần qua. Hôm qua, 21/07/19, tổng cộng 1700 nhân viên cứu hỏa cùng 400 phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được huy động tới vùng Castelo Branco. Theo hãng tin AP, hiện có 31 người bị thương, bao gồm cả lính cứu hỏa và người dân. Các vụ cháy rừng này khiến người dân Bồ Đào Nha nhớ lại thảm họa cháy rừng năm 2017, khiến 64 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương, và được coi là thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất trong lịch sử đương đại Bồ Đào Nha.

Hoa Kỳ cũng bị đợt nóng

Còn tại Hoa Kỳ, một đợt nóng dữ dội ảnh hưởng tới hàng chục triệu người và được cho đã khiến 6 người thiệt mạng. Các bang tại bờ Đông bị nặng nhất. Từ khu vực bang South Carolina tới Maine, nhiệt độ trong ngày có thể hơn tới 100 độ F (tức gần 38 độ C), cùng với độ ẩm cao, nhiệt độ được cảm nhận có thể lên tới 110 độ F (tương đương 43 độ C). Thành phố New York đã phải cắt điện khu vực Brooklyn và Queens nhằm bảo trì mạng lưới điện, tránh việc đợt nóng gây lỗi hệ thống, dẫn tới mất điện toàn thành phố.