Quốc Khánh Pháp: Cảnh sát câu lưu 282 người gây rối trật tự

Trong số hơn 280 người bị câu lưu trên toàn quốc, 249 trường hợp bị tạm giữ. Riêng tại thủ đô Paris, 50 người bị câu lưu do xung đột giữa các cổ động viên của đội bóng Algeri với cảnh sát Pháp trên đại lộ Champs Elysées. Trên con lộ nổi tiếng này, từ đầu giờ chiều qua, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra ngay sau lễ diễu binh ngày Quốc Khánh. Một nhóm côn đồ và cả một số người Áo Vàng đã đốt thùng rác, lật đổ các rào cản an toàn. Cảnh sát phải nhanh chóng can thiệp.

Tại thành phố cảng Marseille, cảnh sát vừa phải bảo vệ an ninh cho 15.000 người xem pháo hoa và 4.000 cổ động viên của đội bóng Algeri. Đến khuya một số vụ đập phá và đụng độ với lực lượng an ninh đã xảy ra. Cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. 12 người bị câu lưu, 8 cảnh sát và hiến binh bị thương nhẹ.

Tối 14/07/2019, trong khu vực thành phố Lyon và ngoại ô, nhân viên cứu hỏa phải dập tắt nhiều đám cháy từ các vụ đốt phá xe.