Hạt nhân Iran : Pháp, Anh, Đức kêu gọi các bên nối lại đàm phán

AFP trích dẫn thông cáo được phủ tổng thống Pháp công bố, theo đó, cả ba nước đều lo ngại về nguy cơ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 thất bại do áp lực của các biện pháp trừng phạt kinh tế Washington nhắm vào Teheran và do việc Iran quyết định không tuân thủ các quy định chính trong thỏa thuận. Pháp, Anh và Đức cũng lo ngại về các cụ tấn công tại vùng vịnh Ba Tư và về an ninh trong khu vực.

Vì thế, chính quyền ba nước châu Âu tham gia Hiệp định hạt nhân Iran 2015 nhấn mạnh là đã đến lúc các nước « hành động một cách có trách nhiệm và tìm cách ngưng leo thang căng thẳng và nối lại đàm phán ».

Trong khi đó, hôm qua 14/07/2019, tổng thống Iran Hassan Rohani tuyên bố Iran sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, nếu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, ngưng gây sức ép kinh tế đối với Teheran và tham gia trở lại hiệp định hạt nhân ký tại Vienna hồi năm 2015.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Iran và cho rằng đề xuất lần này của tổng thống Hassan Rohani cũng giống như đề xuất Iran từng đưa ra với tổng thống Mỹ Barack Obama và ngoại trưởng thời đó là John Kerry. Ngoại trưởng Pompeo cho biết tổng thống Donald Trump sẽ là người ra quyết định cuối cùng, nhưng ông nhấn mạnh là cả nguyên thủ Mỹ và ông đều cho là hiệp định hạt nhân Iran 2015 là điều tồi tệ.