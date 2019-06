Pháp chuẩn bị đối phó với cơn nắng nóng kỷ lục

Theo các chuyên gia khí tượng, nước Pháp chưa bao giờ gặp một cơn nóng kéo dài như vậy vào tháng Sáu. Lần này, khí nóng từ vùng Bắc Phi, Tây Ban Nha tràn lên sẽ đánh vào các khu vực miền trung và miền tây và đông bắc. Nhưng từ thứ Ba, 25/06, nhiệt độ từ 35 đến 40°C được dự báo ở phần lớn các vùng. Cơn nắng nóng sẽ đạt đỉnh vào hai ngày thứ Tư (26/06) và thứ Năm (27/06). Chỉ có vùng bờ biển Đại Tây Dương là duy trì được nhiệt độ dưới mức 35°.

Dĩ nhiên, các thành phố lớn sẽ phải gánh chịu đợt nóng bức nhiều nhất, với nhiệt độ cao hơn đến mười độ so với vùng nông thôn. Tại Paris chẳng hạn, nhiệt độ cảm nhận được có thể lên tới 48°C.

Dẫu sao thì nhiệt độ sẽ rất cao, kể cả vào ban đêm. Điểm nguy hiểm của tình trạng này là chất lượng không khí kém, một phần do khí thải từ xe hơi. Nhà khí hậu học Hervé Le Treut nhắc lại rằng vào năm 2003, tỷ lệ tử vong do nắng nóng đã tăng cao dưới hai tác động : trực tiếp do nhiệt độ, và gián tiếp do chất lượng không khí xấu.

Các cơ quan chính quyền tại Pháp tăng cường hoạt động để sẵn sàng đối phó. Bộ trưởng Y Tế, bà Agnès Buzin, khẳng định rằng « mọi việc đã được chuẩn bị để không có lỗ hổng » trong kế hoạch cấp cứu của các bệnh viện trong đợt nắng nóng đầu tiên này.

Mọi người đều nghĩ đến thảm họa của ba tuần nắng nóng liên tục tháng 08/2003, đã làm cho gần 15.000 người thiệt mạng.