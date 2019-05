Nổ ở Lyon : Cảnh sát Pháp truy lùng một nghi can

Một túi sách hay một thùng hàng chứa đầy ốc vít, đinh và bu-lông đã được đặt trước một tiệm bán bánh mì nằm trên phố Victor Hugo, gần quảng trường Bellecour, khu trung tâm thành phố Lyon. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h30, giờ địa phương. Theo tổng kết mới nhất có 13 người bị thương nhẹ trong vụ nổ.

Ngay sau vụ nổ, cảnh sát đã nhanh chóng di tản mọi người ra khỏi con đường nói trên và phong tỏa toàn bộ khu vực. Bộ Nội Vụ Pháp đồng thời đã quyết định tăng cường an ninh tại những nơi đón tiếp công chúng, cũng như tại những nơi diễn ra các sự kiện thể thao, văn hóa, tôn giáo.

Cảnh sát đã cho phổ biến bức ảnh của nghi can, trích từ đoạn video của camera an ninh của thành phố. Theo một nguồn tin theo dõi sát cuộc điều tra, nghi can này là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhưng hiện giờ chưa thể đưa ra các giả thuyết về lai lịch cũng như động cơ hành động của nghi can.

Với nửa triệu dân, Lyon là một trong những thành phố đông dân nhất nước Pháp, sau Paris và Marseille. Vụ nổ xảy ra vào lúc cử tri Pháp đang chuẩn bị đi bỏ phiếu ngày 26/05 trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu.

Từ năm 2015 đến nay, nước Pháp đã bị một loạt vụ tấn công khủng bố khiến 251 người chết, vụ mới nhất xảy ra tại thành phố Strasbourg ngày 11/12/2018, khiến 5 người chết và 10 người bị thương.

Kể từ sau vụ nổ súng ở Satrabourg, an ninh trên toàn nước Pháp đã được tăng cường, vì đối với nhà chức trách nguy cơ khủng bố vẫn rất cao.