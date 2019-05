Liên hoan Cannes 2019: Rất khó dự đoán “Cành cọ vàng”

Theo quy định của Festival Cannes, ban giám khảo sẽ quyết định về 7 giải chính: Cành cọ vàng, Giải thưởng lớn, Đạo diễn xuất sắc nhất, Giải thưởng của ban giám khảo, Kịch bản hay nhất, Nam diễn viên và Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Nói chung, các phim tranh giải tại Liên hoan Cannes đều rất hay, với chất lượng rất cao, đa số là của những đạo diễn nổi tiếng, cho nên rất khó dự đoán là Cành cọ vàng sẽ lọt về tay ai. Nhưng theo hãng tin AFP, trong số 21 tác phẩm được tuyển chọn lần này, Dolor y gloria(Đau khổ và Vinh quang) của đạo diễn kỳ cựu Tây Ban Nha Pedro Almodovar và Parasite (Kẻ ăn bám) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho được giới phê bình điện ảnh xem là hai bộ phim có triển vọng nhất.

Được chấm điểm ngang hàng với Đau khổ và Vinh quang là bộ phim Portrait de la jeune fille en feu (Chân dung một cô gái bốc lửa) của Céline Sciamma, một trong bốn phim do nữ đạo diễn thực hiện tham gia tranh giải Cành cọ vàng 2019.

Nhưng một số phim khác, theo các nhà phê bình, cũng có thể lọt vào mắt xanh của ban giám khảo, đó là Once Upon a Time... in Hollywood (Ngày xửa ngày xưa… ở Hollywood) của đạo diễn Mỹ Quentin Tarantino, Atlantique (Đại Tây Dương) của nữ đạo diễn Senegal Mati Diop và phim hình sự The Wild Goose Lake (Nam phương xa trạm đích tụ hội) của đạo diễn Trung Quốc Điêu Diệc Nam (Diao Yinan).

Tuy vậy, Liên hoan Cannes vẫn thường gây bất ngờ khi công bố giải Cành cọ vàng, vì có thể là ban giám khảo không có cùng nhận định với giới phê bình.

Về giải dành cho các vai chính, nam diễn viên Tây Ban Nha Antonio Banderas trong phim Dolor y glorialà một trong những tài tử được nhắc đến nhiều nhất. Về phía nữ, Adèle Haenel et Noémie Merlant, hai vai chính trong phim Chân dung một cô gái bốc lửa, rất có thể sẽ đoạt giải đồng hạng.

Về hạng mục Un certain regard (Nhãn quan độc đáo), hôm 24/05, Chiara Mastroianni, thủ vai chính trong phim Chambre 212 (Phòng 212) của đạo diễn Pháp Christophe Honoré, đã đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất. Còn giải Un certain regard, giải thưởng cao quý nhất trong hạng mục này, được trao cho bộ phim A vida invisivel de Euridice Gusmao (Cuộc sống vô hình của Euridice Gusmao), do đạo diễn Brazil Karim Ainouz dàn dựng.