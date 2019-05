MeToo vẫn đeo bám Liên hoan Cannes

Bộ phim kể về mối tình giữa một nữ họa sĩ và cô người mẫu vào thời thế kỷ 18, nhưng điều đáng chú ý không phải là cốt truyện, mà ở chổ đây là một bộ phim với hầu như toàn bộ diễn viên là nữ, như Adèle Haenael và Noémie Merlant. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi lẽ Céline Sciamma là một đạo diễn vẫn kiên trì đấu tranh cho bình quyền nam nữ trong điện ảnh.

Chính cô là một trong những người khởi xướng phong trào 100% phụ nữ bước lên thảm đỏ tại Liên hoan Điện ảnh Cannes năm 2018, festival đầu tiên kể từ khi nổ ra vụ tai tiếng tình dục Weinstein. Vụ việc khơi mào cho phong trào #MeToo, tức phong trào chống sách nhiễu và lạm dụng tình dục đối với phụ nữ, ban đầu là trong giới nghệ thuật, rồi sau đó lan sang các lĩnh vực khác.

Dưới tác động của phong trào #MeToo, trong năm 2018, ban tổ chức Festival Cannes đã cam kết công khai hóa danh sách thành viên của các ủy ban xét chọn phim, cũng như cung cấp các số liệu thống kê về giới tính của các phim được tuyển chọn.

Trong lịch sử của Liên hoan Cannes, cho tới nay chỉ có duy nhất một nữ đạo diễn đoạt giải Cành Cọ Vàng, đó là Jane Campion vào năm 1993, cho bộ phim « The Piano ». Năm nay, trong số 21 phim được chọn tranh giải Cành Cọ Vàng, cũng chỉ có 4 phim mà đạo diễn là phụ nữ.

Tuy vậy, tính chung các phim tranh giải chính thức trong toàn bộ các hạng mục, có đến 13 phim là nói về thân phận phụ nữ, do các nữ đạo diễn lẫn nam đạo diễn thực hiện, như bộ phim « Nina Wu » của đạo diễn Đài Loan Midi Z.

Dựa theo vụ tai tiếng Weistein, « Nina Wu » nói về một cô gái đến Đài Loan với giấc mơ trở thành một nữ tài tử, nhưng đã phải gánh chịu nhiều nhục nhã, ê chề. Tóm lại, tuy không còn rầm rộ như năm 2018, nhưng phong trào #MeToo vẫn đeo bám Liên hoan điện ảnh Cannes 2019.

Tuy vậy, người đạo diễn được chờ đợi nhiều nhất tại Festival Cannes vẫn là nam giới, đó là Quentin Tarantino, hôm nay sẽ cùng với 3 ngôi sao điện ảnh quốc tế Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie bước lên thảm đỏ để dự buổi chiếu bộ phim « Once Upon a Time... in Hollywood » (Ngày xửa ngày xưa … ở Hollywood) tranh Cành cọ vàng, 25 năm sau khi ông giành được giải thưởng cao quý này cho bộ phim nay đã thuộc hàng kinh điển « Pulp Fiction ».