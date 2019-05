Pháp - New Zealand : Kêu gọi chống phổ biến nội dung cực đoan trên mạng

Hai tháng sau vụ thảm sát tại Christchurch (New Zealand), ngày 15/05/2019 tại Paris, 26 lãnh đạo trên thế giới và đại diện của các tập đoàn Internet ký "Bản Kêu Gọi từ Christchurch" chống phố biến trên mạng những tài liệu có nội dung kích động khủng bố và tư tưởng cực đoan.

Nhân danh quyền tự do ngôn luận, Hoa Kỳ không hưởng ứng sáng kiến do Pháp và New Zealand chủ xướng.

Thủ phạm vụ nổ súng tại Christchurch làm 51 người thiệt mạng đã phát trực tiếp trên mạng Facebook vụ thảm sát trong suốt 17 phút. Trong nhiều tiếng đồng hồ, đoạn video này đã được chia sẻ trên các trang mạng xã hội khác từ Twitter đến YouTube, WhatsApp...

Trong văn bản mang tên lời "Kêu Gọi từ Christchurch", các nhà cung cấp dịch vụ Internet cam kết sẽ có những biện pháp tức thời để ngăn chận những tài liệu có nội dung tuyên truyền hay kích động hận thù, bạo lực...

Tại Paris hôm 15/05, thủ tướng New Zealand nhắc lại : "Facebook đã gỡ 1,5 triệu lần đăng đoạn video trên. Nhưng trong 24 giờ sau vụ thảm sát, cứ mỗi giây, đoạn video lại được đăng lại trên YouTube".

Chính quyền Trump từ chối ký vào văn bản chống phổ biến các nội dung cực đoan trên mạng. Trong lúc các tập đoàn tin học Mỹ, từ Google đến Facebook, đều tham gia. Ngược lại, các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng như WeChat của Trung Quốc đã vắng mặt.

Bản "Kêu Gọi từ Christchurch" được đưa ra nhân dịp Paris tổ chức hội nghị Tech for Good lần thứ hai và khai mạc hội chợ công nghệ cao VivaTech tại khu triển lãm Porte de Versailles từ ngày 16 đến 18/05/2019.