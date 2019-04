Pháp câu lưu 4 nghi can âm mưu khủng bố cảnh sát

Bốn người bị nghi ngờ đang chuẩn bị một vụ tấn công vào lực lượng an ninh sáng nay 29/04/2019 đã bị câu lưu, trong khuôn khổ một cuộc điều tra về âm mưu « khủng bố có tổ chức ».

Trong số các nghi can có một thiếu niên đã bị kết án ba năm tù vì tìm cách sang Syria, được đưa vào một trường giáo dưỡng. Ba người còn lại đều có tiền sự về các tội hình sự.

Theo bộ trưởng Nội Vụ Christophe Castaner, bốn nghi can này « đang chuẩn bị một vụ khủng bố hết sức dữ dội », nên cảnh sát phải câu lưu để vô hiệu hóa. Viện Công tố quyết định mở điều tra sơ khởi từ ngày 1 tháng Hai, giao nhiệm vụ này cho cơ quan phản gián (DGSI).

Lực lượng an ninh Pháp nằm trong số các mục tiêu nhiều lần bị tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech, IS) kêu gọi tấn công. Cho dù tổ chức thánh chiến đã bị mất gần hết các lãnh thổ chiếm đóng tại Irak và Syria, nước Pháp – nạn nhân của làn sóng khủng bố chưa từng thấy từ năm 2015 làm cho 251 người chết – vẫn đang chịu đựng mối đe dọa thường trực của nạn khủng bố. Cuối tháng Ba, hai nghi can đã bị tạm giam vì âm mưu tấn công vào trường học hoặc cảnh sát.