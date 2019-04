Áo Vàng: Bộ trưởng Nội Vụ Pháp cảnh báo nguy cơ bạo động

Theo AFP, trong cuộc họp báo sáng hôm nay, bộ trưởng Nội Vụ Pháp cho biết hơn 60.000 cảnh sát và hiến binh sẽ được huy động trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh cho người dân và đảm bảo dân chúng được tự do biểu tình mà không gặp nguy hiểm.

Bộ trưởng Castaner nhấn mạnh mục tiêu của những người chuyên đập phá là lặp lại tình trạng bạo lực hôm thứ Bảy 16/03/2019. Trong ngày hành động thứ 18 của phong trào Áo Vàng, hàng loạt cửa hiệu thời trang cao cấp, nhà hàng sang trọng, ngân hàng bị đốt phá, cướp bóc, nhiều cảnh sát bị ném đá, đặc biệt là trên đại lộ Champs-Elysées, Paris, vốn được coi là đại lộ đẹp nhất thế giới.

Trong khi đó, hôm qua 18/04/2019, sở Cảnh Sát Paris thông báo cấm biểu tình quanh nhà thờ Đức Bà Paris, vì lý do đảm bảo an toàn cho người tham gia biểu tình, cũng như sự an toàn của công trình biểu tượng. Nhà thờ đã bị hỏa hoạn hôm 15/04 và hiện nhiều phần của công trình vẫn có nguy cơ đổ sập.

Sở Cảnh Sát Paris nhấn mạnh là quyết định trên được đưa ra do đã có nhiều lời kêu gọi biểu tình gần nhà thờ Đức Bà.

Và cũng giống như trong vài tuần qua, người biểu tình bị cấm ở khu vực đại lộ Champs-Elysées và quanh phủ tổng thống.