Liên hoan phim quốc tế Cannes 2019 : Bình mới, rượu cũ ?

Pedro Almodovar của Tây Ban Nha, đạo diễn người Anh Ken Loach, hai anh em đạo diễn người Bỉ, Jean - Pierre và Luc Dardenne, nhà làm phim bậc thầy của điện ảnh Hoa Kỳ Terrence Malick cùng đạo diễn trẻ tuổi Canada Xavier Dolan và Arnaud Desplechin đại diện cho phim ảnh Pháp cùng được mời tranh Cành Cọ Vàng. Điện ảnh châu Á, ở hạng mục chính thức, hiện diện với hai tác phẩm : một của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho và một của đại diễn Trung Quốc Điêu Diệc Nam (Diao Yinan).

Trong số 19 bộ phim được đề cử tranh Cành Cọ Vàng, có hai tác phẩm đầu tay, "Les Misérables - Những kẻ khốn cùng" của nữ đạo diễn Pháp Ladj Ly và "Atlantique - Đại Tây Dương" của đạo diễn mang hai quốc tịch Pháp và Sénégal Mati Diop.

Liên hoan Cannes lần thứ 72 mở ra từ ngày 14 đến 25 tháng 5/2019.

Toàn bộ danh sách 19 phim tranh Cành Cọ Vàng 2019 :

"The Dead Don't Die" của Jim Jarmusch (Mỹ) : Không tranh giải

- "Douleur et gloire" (Dolor y Gloria), Pedro Almodovar (Tây Ban Nha)

- "Le traître" ("Il Traditore"), Marco Bellocchio (Ý)

- "The Wild Goose Lake", Diao Yinan (Trung Quốc)

- "Parasite", Bong Joon Ho (Hàn Quốc)

- "Le jeune Ahmed", Jean-Pierre & Luc Dardenne (Bỉ

- "Roubaix, une lumière", Arnaud Desplechin (Pháp)

- "Atlantique", Mati Diop (Pháp/Sénégal), - Phim đầu tay

- "Matthias et Maxime", Xavier Dolan (Canada)

- "Little Joe", Jessica Hausner (Áo)

- "Sorry we missed you", Ken Loach (Anh)

- "Les misérables", Ladj Ly (Pháp), Phim đầu tay

- "A hidden life", Terrence Malick (Mỹ)

- "Bacurau", Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles (Brazil)

- "La Gomera", Corneliu Porumboiu (Rumani)

- "Frankie", Ira Sachs (Mỹ)

- "Portrait de la jeune fille en feu", Céline Sciamma (Pháp)

- "It must be heaven", Elia Suleiman (Palestine)

- "Sibyl", Justine Triet (Pháp)