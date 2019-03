Áo Vàng hồi 18 : Bộ Nội Vụ Pháp thừa nhận guồng máy chỉ huy « rối loạn »

Quốc vụ khanh bộ Nội Vụ Pháp, ông Laurent Nunez, hôm nay 18/03/2019 tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống chỉ huy lực lượng an ninh cho đến cấp cao nhất, sau khi chiến lược giữ gìn an ninh trật tự tại Paris thất bại trong ngày biểu tình thứ Bảy tuần thứ 18 của phong trào Áo Vàng.

Cho dù số người biểu tình ở Paris không quá đông - chỉ khoảng 10.000 người - nhưng đại lộ danh tiếng Champs-Elysées, hôm 16/03, lại hứng chịu nạn bạo lực với cường độ mạnh chưa từng có kể từ ngày biểu tình đầu tiên của phong trào Áo Vàng ngày 17/11/2018. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu sang trọng bị cướp phá, lực lượng an ninh bị những người quá khích ném đá.

Phát biểu trên đài RTL, quốc vụ khanh bộ Nội Vụ thừa nhận chính sách phát huy tính cơ động của cảnh sát và hiến binh, vốn được triển khai từ ngày 01/12/2018 để bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày biểu tình của Áo Vàng, « đã rối loạn » trong ngày thứ Bảy vừa qua.

Theo AFP, chính quyền Pháp cũng hứa sẽ cho áp dụng những biện pháp an ninh mới kể từ ngày hôm nay để khắc phục tình trạng thiếu hiệu quả của hệ thống chỉ huy an ninh. Phủ thủ tướng cho biết thủ tướng Edouard Philippe, bộ trưởng Nội Vụ Christiphe Castaner và quốc vụ khanh Laurent Nunez sẽ trình lên tổng thống Emmanuel Macron các đề xuất mới về sử dụng lực lượng an ninh, và bảo đảm cho các quy định được thực hiện kiên quyết bất kể thời điểm nào.