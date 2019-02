Chính giới Pháp tham gia biểu tình chống bài Do Thái

Hôm nay, 19/02/2019, thủ tướng Edouard Philippe cùng với hơn một nửa thành viên chính phủ Pháp và nhiều đại diện các chính đảng tham gia vào những cuộc tập hợp để chống các hành vi bài Do Thái, đang gia tăng một cách đáng ngại tại Pháp.

Cuộc tập hợp lớn nhất sẽ diễn ra tại quảng trường Cộng Hòa ở Paris vào lúc 19 giờ. Người dân Pháp cũng được mời tham gia các cuộc tập hợp ở những thành phố khác như Marseille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Lille…

Những cuộc tập hợp này được tổ chức theo lời kêu gọi của 15 chính đảng, từ sáng kiến của thư ký thứ nhất đảng Xã Hội Olivier Faure. Riêng đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia không được mời tham gia, nhưng họ sẽ tổ chức một buổi lễ dành cho các nạn nhân của hành vi bài Do Thái. Nhiều nhân vật tên tuổi trong chính giới Pháp đã thông báo sẽ tham gia cuộc tập hợp ở Paris, trong đó có cựu tổng thống François Hollande, cựu thủ tướng Bernard Cazeneuve, lãnh đạo đảng Những Người Cộng Hòa Laurent Wauquiez. Tổng thống Emmanuel Macron không tham gia, nhưng ông sẽ có bài phát biểu tại bữa dạ tiệc thường niên của Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái (CRIF) vào tối mai. Đại diện của các tổ chức này cho biết nhân dịp này họ sẽ yêu cầu tổng thống Macron đề ra những biện pháp cụ thể để ngăn chận những hành vi bài Do Thái đang gia tăng tại Pháp.

Đặc biệt, trong cuộc biểu tình của những người Áo Vàng vào thứ Bảy tuần trước tại Paris, một số người đã chửi rủa thậm tệ nhà triết học Alain Finkielkraut với những lời lẽ bài Do Thái. Tuy nhiên, nhiều nhân vật hàng đầu trong phong trào Áo Vàng đã khẳng định lập trường chống tư tưởng kỳ thị sắc tộc và bài Do Thái. Một nhóm mang tên « Áo Vàng công dân » cũng sẽ tham gia các cuộc tập hợp hôm nay.