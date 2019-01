Áo Vàng Pháp : Phóng Viên Không Biên Giới phản đối nạn hành hung nhà báo

Trong một chương trình truyền hình Chủ Nhật 13/01/2019, Christophe Deloire, tổng thư ký tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi tất cả chính trị gia Pháp phải lên án hành động hành hung nhà báo mà ông cho là « đã lên đến mức không thể chấp nhận được và có xu hướng tồi tệ hơn ».

Tuy hoan nghênh những Áo Vàng che chở cho các nhà báo bị hành hung, Christophe Deloire lên án những người biểu tình bịt mặt dùng chân tay « bắt chẹt nhà báo phải đưa tin theo ý họ » nếu không sẽ bị đánh đập. Do tình trạng bạo lực này mà hầu hết các toà soạn khi gửi phóng viên theo dõi các cuộc biểu tình của Áo Vàng đều thuê vệ sĩ.

Trong cuộc xuống đường lần thứ 9, vào thứ Bảy tuần trước, đã xẩy ra nhiều hành động « phi dân chủ »: tại Rouen, nhóm phóng viên của đài truyền hình LCI bị bao vây, vệ sĩ bị đánh dập sống mũi. Tại Marseille, phóng viên đài FR3 và hai nhiếp ảnh viên bị chận không cho thu hình chụp ảnh.

Nghiêm trọng hơn nữa là ở Toulouse, một nữ phóng viên báo địa phương bị hàng chục kẻ bịt mặt dọa cưỡng hiếp, nhưng may mắn có một nhóm Áo Vàng khác can thiệp bảo vệ. Nhiều cơ quan báo chí, truyền thông cũng bị đe dọa, bị chận cửa với lý do là đưa tin không trung thực. Trong thời gian qua, hàng chục dân biểu của đảng Cộng Hoà Tiến Bước ! hoặc bị hành hung hoặc nhận được thư dọa giết.