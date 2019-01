Bảo tàng Louvre miễn phí mỗi tháng một đêm

Kể từ ngày đầu tháng Giêng 2019, Viện bảo tàng Louvre tại Paris áp dụng chương trình ‘‘Samedis Nocturnes’’, mở cửa miễn phí mỗi tối thứ Bảy đầu tháng. Khách tham quan có thể tự do vào xem các phòng triển lãm thường trực từ 18h đến 21h45.

Sau một thời gian bị thất thu do đợt khủng bố tại Paris (nhà hát Bataclan) cuối năm 2015, Bảo tàng Louvre dần dà khôi phục lại lượng khách viếng thăm thường niên. Trong năm 2018, Louvre lập kỷ lục mới với hơn 10,2 triệu lượt khách, cứ trên 4 khách mua vé vào cửa là có 3 du khách nước ngoài. Để so sánh, lượt khách trong năm 2018 đã tăng thêm 7% so với mức trung bình (tính từ năm 2010 tới năm 2015) là 9,7 triệu lượt khách tham quan.

Theo thông lệ, kể từ năm 1996 cho tới nay, Louvre mở cửa đón khách miễn phí vào mỗi ngày Chủ nhật đầu tháng, từ tháng Ba cho tới tháng Mười hàng năm. Sau hơn hai thập niên, chương trình ‘‘Chủ nhật miễn phí’’ đã không đem lại nhiều kết quả như mong đợi. Vì thế cho nên ban giám đốc điều hành Louvre mới bỏ rơi ‘‘công thức’’ này và có ý định chuyển sang khai thác tối thứ Bảy (Samedis Nocturnes), mở rộng chương trình sinh hoạt văn hóa để thu hút thêm nhiều đối tượng : chủ yếu là giới học sinh, sinh viên và các gia đình có con nhỏ sống ở Paris và các vùng phụ cận, bên cạnh các thành phần truyền thống là du khách nước ngoài và dân Pháp đến từ các tỉnh thành.

Một tác phẩm điêu khắc của Nigeria trưng bày ở tầng một Bảo tàng Louvre FRANCOIS GUILLOT / AFP

Theo đề xuất của ban tổ chức, năm 2019 sẽ là năm thử nghiệm, dựa vào các kết quả để rồi từ đó thích nghi về khe giờ thăm viếng miễn phí cũng như các bộ sưu tập cần được giới thiệu rộng rãi. Bảo tàng Louvre hiện sở hữu hơn 380.000 hiện vật, trong đó có khoảng 10% được trưng bày thường trực . Thế nhưng, khách tham quan phải mất khoảng ba ngày nếu muốn xem tường tận 10% bộ sưu tập này được trưng bày trên 5 tầng, ở 8 khu vực khác nhau, chia đều trên ba cánh Richelieu, Denon và cuối cùng là Sully (trên bản đồ là không gian triển lãm hình vuông).

Theo quy định mới, khách đến viếng thăm miễn phí Viện bảo tàng Louvre mỗi tối thứ Bảy đầu tháng có thể tự do tham quan hai cánh Denon và Sully. Riêng cánh Richelieu cũng mở cửa miễn phí, thế nhưng khách tham quan phải ghi tên đặt chỗ trước, do lượng khách vào cửa bị giới hạn ở mức 3.000 người trong mỗi đêm thứ Bảy đầu tháng.

Không gian triển lãm mới của Louvre với nhiều hiện vật bằng gốm AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Theo ghi nhận của báo Le Figaro, ngày thứ Bảy miễn phí đầu tiên (05/01/2019) đã thu hút khoảng 11.000 khách thăm viếng, một kết quả khả quan theo đánh giá của giám đốc Bảo tàng Louvre ông Jean-Luc Martinez, do ngày thứ Bảy vừa qua rơi vào thời điểm kết thúc mùa nghỉ Tết dương lịch. Theo giải thích của ông Martinez, chương trình Tối thứ Bảy miễn phí không chỉ đơn thuần là đi xem triển lãm trong viện bảo tàng vào ban đêm, mà còn có thêm nhiều sinh hoạt khác như hoà nhạc cổ điển.

Trong chương trình khai mạc, một bộ ngũ tấu biểu diễn ngay trước lối vào khu vực triển lãm Richelieu. Còn trong các gian phòng Napoléon III, có màn trình diễn dương cầm các tác phẩm của Chopin, Debussy và Schubert. Bên cạnh đó, còn có những góc vẽ và đọc sách, trò chơi tổ chức cho thiếu nhi như ‘‘Săn tìm kho báu’’, theo đó các em và gia đình phải tìm cách giải đáp nhiều câu đố để tìm ra bảo vật trưng bày. Tính tổng cộng, có khoảng 10 sinh hoạt khác nhau diễn ra trong khuôn viên Cour Marly thuộc khu vực triển lãm Richelieu. Chính cũng vì thế ban điều hành Louvre chọn tối thứ Bảy để tổ chức các sinh hoạt như vậy hầu tạo thêm không khí vui tươi, sôi động.

Bộ sưu tập thường trực của Louvre được trưng bày tại 3 khu vực khác nhau Richelieu, Denon và Sully GUILLAUME SOUVANT / AFP

Còn theo báo La Croix, thật ra Louvre đã bắt đầu thử nghiệm công thức ‘‘tối thứ Bảy miễn phí’’ kể từ tháng Sáu năm 2018 với 11 buổi tối đón tiếp khách tham quan, vào cửa tự do, nhưng phải đăng ký trước trên mạng. Điều đó theo báo La Croix, có thể giải thích vì sao lần này, 3.000 vé phải đặt trước (dành cho khách thích nghe nhạc hay tham gia các sinh hoạt văn hóa song song) đã hết sạch chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Điều đó có nghĩa là có một sự chờ đợi rất lớn nơi chương trình sinh hoạt mới của Bảo tàng Louvre.

Theo ghi nhận của báo Libération, việc hạn chế lượng khách thăm viếng đã tạo ra một bầu không khí thoải mái dễ chịu hơn tại cánh Richelieu. Nhiều gia đình người Pháp sống ở vùng ngoại ô đến tham quan Louvre nhân dịp này, cho biết là đã lâu lắm rồi họ không có dịp trở lại thăm viện bảo tàng. Không khí nhẹ nhàng và bớt căng thẳng so với nhịp sống ban ngày, dân Paris cũng ngại vào thăm Louvre vào những ngày cuối tuần, khi họ thấy du khách đứng xếp hàng quá đông chờ tới phiên mình vào cửa.

Cũng theo báo Le Figaro, khá nhiều khách tham quan do không biết là phải đặt chỗ trước để vào xem cánh Richelieu, đã đổ qua hai khu vực kia là Denon và Sully. Rốt cuộc họ phải kiên nhẫn đứng xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể vào cửa. Hơn thế nữa khách đến sau 21h có thể bị từ chối, không được cho vào cửa, do thời gian tham quan theo ban tổ chức ít nhất là 45 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ.

‘‘Tượng thần chiến thắng Samothrace’’ một trong những bức tượng nổi tiếng nhất của Louvre AFP / LOIC VENANCE

Nhìn chung, ban điều hành Louvre đã đạt kết quả tích cực, vì lượng khách trẻ tuổi mà họ nhắm tới đã hiện diện khá đông đảo. Trong số các bạn trẻ, có khá nhiều bạn đã đến xem Louvre tận mắt sau khi được xem một số tác phẩm nghệ thuật trong video clip của Beyoncé và Jay-Z. Cặp vợ chồng nghệ sĩ người Mỹ dưới nghệ danh The Carters đã từng quay video “Apeshit” tại Bảo tàng Louvre.

Bộ phim ca nhạc này đã thu hút 150 triệu lượt khán giả, và một cách bất ngờ đã thu hút sự chú ý của giới trẻ đối với các tác phẩm hội họa và điêu khắc tại Bảo tàng Louvre, tiêu biểu qua các bức tranh ‘‘Chiếc bè của chiến thuyền Méduse’’ (Théodore Géricault hoàn tất tác phẩm vào năm 1819) hay là bức ‘‘Tượng thần chiến thắng Samothrace’’ (thế kỷ thứ III trước Công nguyên).

Tác phẩm La Joconde của Léonard de Vinci được trưng bày ở tầng 1 khu vực Denon, luôn thu hút nhiều người xem REUTERS / Charles Platiau

Lẽ dĩ nhiên, đối với những khách lần đầu tiên ghé thăm Viện bảo tàng Louvre, hầu như ai cũng đều muốn xem tận mắt bức kiệt tác Mona Lisa (La Joconde), tác phẩm của Leonardo da Vinci nằm ở trên tầng một (phòng số 711) giữa hai gian phòng triển lãm ‘‘Trường phái hội họa Ý 1250-1800’’ và ‘‘Trường phái hội họa Pháp 1700-1850’’.

Điều cần nên nói trước để khách tham quan tránh bị thất vọng hụt hẫng : Tác phẩm kinh điển Mona Lisa (La Joconde) là một bức tranh khổ trung bình (77 cm x 53 cm), nhưng lại nhỏ khi được trưng bày trong một gian phòng rộng lớn. Có lẽ vì thế, hầu hết các khách tham quan đều có cùng một phản ứng : không ngờ một tác phẩm vĩ đại lại nhỏ bé như vậy.