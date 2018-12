« Hồi 6 » Áo Vàng Pháp : Lâu đài Versailles và biên giới trong tầm ngắm

Dù không kêu gọi tập trung về Paris, nhưng thủ đô của Pháp vẫn là mục tiêu chính của cuộc biểu tình mang tên « Hồi 6 : Chuẩn bị Giáng Sinh ở Paris ». Nhiều lời kêu gọi tập trung từ 10 giờ sáng tại quảng trường trước nhà hát Opéra, đại lộ Champs-Elysées, Khải Hoàn Môn, đồi Montmartre và khu văn phòng-tài chính La Défense.

Lâu đài Versailles bị đóng cửa cả ngày hôm nay do « vài trăm người », thậm chí « cả nghìn người » tập hợp tại quảng trường phía trước. Theo tỉnh trưởng Yvelines Jean-Jacques Brot, xe cộ cũng bị cấm lưu thông trên khoảng 1 km đại lộ Paris dẫn đến lâu đài Versailles.

Biểu tình cũng diễn ra tại khoảng 14 thành phố lớn, như Toulouse, Lyon, Orléans và ở các tỉnh Bretagne, Gironde … với mục đích « đánh vào kinh tế », chẳng hạn chặn các trung tâm thương mại vào đúng mùa Giáng Sinh.

Trên mạng Facebook, Priscillia Ludosky, người đầu tiên ký kiến nghị chống tăng thuế xăng dầu, kêu gọi chặn đường biên giới, cụ thể là « chặn tất cả xe tải xuất nhập khẩu », tại biên giới với Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sĩ, Đức. Chính quyền Tây Ban Nha đặc biệt lo ngại vì phe đòi độc lập cho vùng Catalunya thông báo tham gia phong tỏa nhiều trục đường quan trọng nối vùng Pyrénées-Orientales (Pháp) và Catalunya.

Bộ Nội Vụ Pháp khẳng định huy động « một lực lượng an ninh phù hợp » với quy mô của cuộc biểu tình « Hồi 6 », song không nêu con số cụ thể. Xe bọc thép được huy động giữ trật tự thứ Bẩy 15/12 tiếp tục được triển khai ở nhiều địa phương, như Toulouse, Bordeaux, vùng Bourches-du-Rhône và được đặt trong tình trạng « báo động » tại Paris.

Theo đài truyền hình BFMTV, lực lượng an ninh giảm đi nhiều so với những ngày biểu tình trước. Cụ thể, 59 đơn vị lực lượng di động, gồm 4.100 cảnh sát chống bạo động và hiến binh, được triển khai trên khắp nước Pháp ngày 22/12, riêng tại Paris có 17 đơn vị gồm 1.230 nhân viên, ít bằng 1/3 so với lực lượng được huy động ở « Hồi 5 ».

Phong trào Áo Vàng gây thêm cái chết liên đới thứ 10 vào nửa đêm thứ Sáu 21/12. Một người đàn ông 36 tuổi lái xe và bị thiệt mạng khi đâm phải một xe tải bị người biểu tình Áo Vàng chặn ở lối vào đường cao tốc đoạn Nam Perpignan, miền nam Pháp.