Pháp: Áo Vàng biểu tình ở Paris lần thứ 5

Nhìn chung, số lượng người tham gia ngày biểu tình toàn quốc lần thứ 5 của phong trào Áo Vàng sụt giảm mạnh so với những lần trước. Theo số liệu thống kê của bộ Nội Vụ được AFP đưa ra lúc bốn giờ chiều, tổng cộng có 33.500 người biểu tình trên toàn quốc, 4.000 người tại Paris, so với con số 77.000 người, trong đó 10.000 ở Paris, cùng thời gian này hồi thứ Bảy tuần trước.

Cho đến cuối giờ chiều, tại Paris, không khí về cơ bản yên bình, ngược hẳn với không khí căng thẳng của hai ngày thứ Bảy trước, không kể một số vụ va chạm lẻ tẻ, lựu đạn cay ném đi, chai lọ gạch đá ném qua ném lại, đặc biệt tại một số khu phố ven đại lộ Champs-Elysées.

Trước 9 giờ 30 phút, những người biểu tình đầu tiên tập hợp về đại lộ Champs-Elysées trong không khí ôn hòa. Trả lời AFP, anh Jérémy, 28 tuổi, một y tá đến từ Rennes, cho biết ý nghĩa của cuộc tuần hành lần này : « Lần trước, chúng tôi đã xuống đường vì vấn đề thuế, nhưng lần này là vì các định chế chính trị. Chúng tôi muốn có dân chủ trực tiếp nhiều hơn ». Một trong các yêu sách chính của người biểu tình Áo Vàng hôm nay là yêu cầu chính quyền « sửa đổi Hiến pháp » để việc trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân (gọi tắt là RIC) có thể được thực hiện dễ dàng hơn nhiều so với hiện nay, theo một thông cáo được một số « đại diện » của phong trào Áo Vàng đọc lên trong các cuộc tuần hành.

Lực lượng hiến binh cơ động đã túc trực sẵn xung quanh Khải Hoàn Môn ngay từ sáng sớm. Đại lộ Champs-Elyséses cấm xe cộ đi lại. Vành đai an ninh cũng được thiết lập xung quanh phủ tổng thống, phủ thủ tướng, Quốc Hội, bộ Nội Vụ và một số cơ sở khác. Paris đóng cửa 40 trạm xe điện ngầm. Nhiều ngân hàng cũng đóng cửa đề phòng cướp phá, nhưng các quán cà phê nhìn chung vẫn mở cửa, không kể một số địa điểm nhạy cảm.

Một dấu hiệu khác cho thấy không khí có phần bớt căng thẳng hơn : Tháp Eiffel và nhiều viện bảo tàng, đóng cửa hồi tuần trước, đã mở cửa hôm nay, cũng như nhiều cửa hàng lớn, vào thời điểm chỉ còn 10 ngày nữa là Noel. Hai cửa hàng túi sách hạng sang nổi tiếng – Louis Vuitton và Longchamp – nằm trong số ít ỏi các cửa hiệu mở cửa trên đại lộ Champs-Elysées.

Trên toàn quốc, 69.000 nhân viên an ninh đã được huy động để sẵn sàng ngăn chặn các hành động phá phách, bạo động. Tại thủ đô Paris, tổng cộng 8.000 nhân viên an ninh được triển khai, cùng 14 xe bọc thép của hiến binh. Tại toàn vùng thủ đô Ile-de-France, 85 người bị cảnh sát câu lưu và 46 người bị tạm giam, vì mang theo các phương tiện nguy hiểm như búa, bi sắt, quả tạ, xà beng… Số lượng người bị tạm giữ ít hơn hẳn so với con số 554 người bị câu lưu và 335 bị tạm giam vào cùng thời điểm này hồi thứ Bảy tuần trước.

Đây là thứ Bảy lần thứ năm liên tiếp những người Áo Vàng tổ chức các cuộc biểu tình trên cả nước. « Hồi V » của phong trào phản kháng khiến chính quyền đặc biệt lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh vừa diễn ra vụ khủng bố tại Strasbourg hôm thứ Ba 11/12. Phát biểu tối qua, quốc vụ khanh bên cạnh bộ Nội Vụ Laurent Nuñez cho biết chính quyền chờ đợi một ngày biểu tình có thể sẽ có ít người tham gia hơn, « nhưng với một số cá nhân kiên quyết hơn ». Cùng với Paris, an ninh được tăng cường đặc biệt tại một số thành phố như Bordeaux và Toulouse, nơi đã xảy ra nhiều bạo lực hồi tuần trước.

Tổng thống Pháp kêu gọi tái lập « sinh hoạt bình thường »

Về phần tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phát biểu vào hôm qua tại Bruxelles, bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu, ông đã gián tiếp gởi một thông điệp đến những người Áo Vàng, khi cho rằng « Đất nước chúng ta cần ổn định, cần trật tự và cần trở lại các hoạt động bình thường ».

Trên đường trở về Paris, tổng thống Macron đã ghé thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp để ủy lạo người dân của thành phố vừa phải chịu một cuộc tấn công khủng bố hôm 13/12, ngay giữa khu chợ Giáng Sinh, đã khiến 4 người chết, và cả chục người bị thương, trong đó có một số rất nặng.

Vào đầu buổi tối, tại quảng trường Kleber, ngay khu phố cổ trung tâm của Strasbourg, lãnh đạo Pháp đã nghiêng mình tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố, trân trọng đặt một bông hồng trắng trước đài tưởng niệm tạm thời được dựng lên.

Cử chỉ của tổng thống Pháp đã được đám đông hết sức tán thưởng, trái hẳn với những phản ứng gay gắt mà ông phải chịu trong những ngày trước đây. Mặc dù ông Macron đã công bố nhiều biện pháp nhượng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của người Áo Vàng biểu tình, nhưng phong trào vẫn tiếp tục, và một trong những yêu cầu của người xuống đường là đòi tổng thống từ chức.

Phát biểu vào cuối ngày cũng tại Strasbourg nơi vừa diễn ra vụ thảm sát tại chợ Noel, chủ tịch Quốc Hội Pháp, ông Richard Ferrand, nhấn mạnh là « cần phải vui mừng » vì mức độ tham gia biểu tình hôm nay đã giảm mạnh. Ông hy vọng là sự thoái trào này sẽ là điểm mở đầu tốt lành cho dịp nghỉ lễ cuối năm, « sẽ cho phép khởi đầu một năm mới, với quyết tâm tranh luận, đóng góp xây dựng và trao đổi ».

Chủ tịch Quốc Hội Richard Ferrand muốn nhắc đến chủ trương thảo luận rộng lớn tại các địa phương, cơ sở, cũng như trên các mạng xã hội, trên quy mô toàn quốc vừa được tổng thống Emmanuel Macron đề xuất. Đợt thảo luận dự kiến kéo dài hơn 3 tháng liên quan đến hàng loạt vấn đề hệ trọng chung của đất nước, cũng như các vấn đề đời sống, sinh kế sát sườn của người dân. Các tranh luận sẽ được tổ chức xung quanh bốn cụm chủ đề lớn : chuyển đổi sinh thái, thuế khóa, nền dân chủ - quyền và nghĩa vụ công dân và tổ chức Nhà nước – các dịch vụ công.