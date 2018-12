Pháp: Giới chuyên gia nghi ngờ Nga can thiệp kích động Áo Vàng

Tuy khẳng định là còn quá sớm để kết luận, chính phủ Pháp đã bắt đầu điều tra có bàn tay của Matxcơva. Giới chuyên gia an ninh mạng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Phong trào Áo Vàng chống chính phủ nối kết nhau từ mạng xã hội. Từ những ngày qua, giới nghiên cứu, công ty xí nghiệp ghi nhận một số động thái bất thường trên Twitter. Chẳng hạn như đột nhiên có nhiều người mới lên mạng đặc biệt chú tâm vào hoạt động của phe Áo Vàng, nhiều tài khoản mới tập trung đưa hình ảnh nước Pháp « chìm trong lửa máu » và chỉ xuất hiện trên Twitter mà thôi. Chưa hết, những đoạn phim hay ảnh không có xuất xứ từ Pháp mà quay chụp từ một nước nào khác nhằm mô tả nước Pháp bị tàn phá trong nội chiến.

Tại sao nghi ngờ chính quyền Nga ?

Nhiều nhà quan sát quốc tế cho là có bàn tay của Matxcơva. New Knowledge, công ty an ninh mạng ở Mỹ, cũng như báo chí Anh, khẳng định là có bàn tay của « guồng máy tuyên truyền Nga » can thiệp vào cuộc đấu tranh của phong trào Áo Vàng để trả thù nước Pháp.

Được Le Monde đặt câu hỏi, Ryan Fox, giám đốc New Knowledge cho biết, từ hai năm nay đã nhận diện 2.000 tài khoản trên internet và một số mạng xã hội thuộc mạng lưới tuyên truyền của Nga. Tất cả đều tập trung đánh phá tổng thống Pháp với những chủ đề như « Macron đạo đức giả : ủng hộ khủng bố Syria nhưng bôi xấu Áo Vàng tại Pháp ». Mạng lưới này, từ hai năm nay, luôn phản ảnh quan điểm của Nga trên các hồ sơ quốc tế, sử dụng các dùng hình cũ ở đâu đó để lên án cảnh sát Pháp trấn áp biểu tình.

Tuy nhiên, giám đốc công ty an ninh mạng New Knowledge cho biết thêm là chưa có bằng cớ để kết luận Nga có « tham gia » vào việc tổ chức phong trào Áo Vàng hay không.