Áo Vàng : Tổng thống Pháp lên tiếng dưới áp lực đường phố

Thứ Hai 10/10/2018 là một ngày đầy bất trắc cho tổng thống Pháp 40 tuổi. 48 tiếng đồng hồ sau ngày thứ Bảy bạo động, còn gọi là « Hồi thứ tư » của phe Áo Vàng bình dân lao động, toàn thể dân chúng Pháp chờ đợi thông điệp đáp ứng của tổng thống Emmanuel Macron.

Theo Điện Elysée, tổng thống có thông điệp gửi tới toàn dân vào lúc 20 giờ thứ Hai 10/12.

Trước đó, vị tổng thống Pháp 40 tuổi tham khảo ý kiến với đại diện mọi tầng lớp xã hội, chính trị, kinh tế quốc gia : đại diện công đoàn lao động, nghiệp đoàn chủ nhân xí nghiệp, Thượng Viện, Hạ Viện, hiệp hội đại biểu dân cử (thị trưởng), Hội đồng Tham vấn Kinh tế, Xã hội và Môi trường. Cũng theo Elysée, tổng thống Pháp muốn huy động toàn thể lực lượng chính trị cấp quốc gia và địa phương, kinh tế và xã hội « trong giờ phút nghiêm trọng » của đất nước để cùng hành động, trước khi thông báo những biện pháp mà phát ngôn viên của chính phủ cho là « phù hợp với lòng dân ».

Tổng thống Pháp sẽ cam kết gì ?

Bộ trưởng Ngoại Giao Jean-Yves Le Drian, cột trụ trong đảng cầm quyền và chuyên gia kinh tế Philippe Aghion, một trong các tác giả cương lĩnh hành động của tổng thống kêu gọi xây dựng một « khế ước xã hội mới, chia sẻ đồng đều nỗ lực đóng góp » phát triển quốc gia, yểm trợ cho những người yếu kém.

Cho đến nay, giới chủ nhân và chính phủ đều không muốn tăng lương tối thiểu vì sợ sản phẩm bị tăng giá thành, mất ưu thế cạnh tranh. Do vậy, theo AFP, giả thuyết còn lại là « tăng mức trợ cấp tối thiểu cho người già, phụ cấp tiền xăng cho người lao động đi làm bằng xe riêng, giảm các khoản đóng góp cho an sinh xã hội, không đánh thuế tiền lương giờ phụ trội cho nhân viên lẫn công ty ». Một câu hỏi then chốt là liệu tổng thống Macron có bỏ thuế « đánh lên tài sản người giàu » mà phe Áo Vàng xem là một trong những « yêu sách » để họ ngưng biểu tình.

Khủng hoảng Áo Vàng : 0,1 điểm tăng trưởng của Pháp « bốc hơi »

Bộ trưởng Kinh Tế Pháp, ngày 10/12/2018 dự báo, tăng trưởng của Pháp giảm 0,1 điểm từ sau các đợt chiếm đóng đường phố của phong trào Áo Vàng và bạo động.

Trả lời trên đài phát thanh tư nhân RTL, ông Bruno Le Maire nêu ra ba yếu tố làm suy yếu tăng trưởng của Pháp : Nhiều hoạt động mua bán vào dịp lễ cuối năm bị chựng lại từ ngày 17/11/2018, ngày biểu tình đầu tiên của phe Áo Vàng. Tiếp theo đó là những hình ảnh bạo động, Paris khói lửa bốc trời trong hai ngày Thứ Bảy 24/11/2018 và nhất là hôm 01/12/2018. Nguyên nhân thứ ba đe dọa tăng trưởng của Pháp là hoài nghi về khả năng của chính quyền áp dụng các biện pháp cải tổ.

Nhân vật số 2 của bộ Kinh Tế Pháp, bà Agnès Pannier-Runacher, trả lời kênh truyền hình LCI, nói rõ hơn : Vì phong trào Áo Vàng, tăng trưởng dự trù tăng 1,5% thay vì 1,6% trong năm 2018.

Đây là lần thứ nhì, bộ Kinh Tế giảm dự báo tăng trưởng. Lần trước là vào mùa Xuân 2018 sau đợt đình công kéo dài của nhân viên Công Ty Đường Sắt Quốc Gia SNCF.

Ngày 10/12, Ngân Hàng Trung Ương Pháp cũng cho biết các cuộc xuống đường của phe Áo Vàng gây thiệt hại nghiêm trọng. Tăng trưởng trong quý IV đang được dự trù là 0,4% nay chỉ còn 0,2%. Tất cả các ngành nghề đều lao đao. Nghiêm trọng nhất là các hoạt động mua bán vào mùa cao điểm cuối năm. Ngành lương thực thực phẩm dự trù thất thu 13 tỷ euro trong 4 tuần lễ của tháng 12/2018.