Áo Vàng : Chính phủ Pháp tạm hoãn việc tăng thuế xăng dầu

Đây là một bước ngoặt, vì cho đến nay chính phủ Pháp vẫn bác bỏ ý tưởng ngưng đánh thuế carbon, tỏ quyết tâm duy trì mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Thuế đánh vào xăng lẽ ra sẽ tăng 2,9 xu một lít kể từ ngày 01/01/2019, còn đối với dầu diesel tăng 6,5 xu/lít ; nhưng sẽ được hoãn lại sáu tháng. Kèm theo đó là một số biện pháp hòa dịu : không tăng giá điện và khí đốt trong mùa đông năm nay, tăng cường kiểm tra kỹ thuật xe cộ.

Biện pháp này được quyết định vào tối qua tại điện Élysée, trong cuộc họp khẩn do tổng thống Emmanuel Macron chủ trì, sau hai tuần lễ chịu áp lực nặng nề từ phong trào Áo Vàng, đặc biệt là các vụ bạo động gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra vào thứ Bảy 01/12.

Hành động nhân nhượng đầu tiên này bị đối lập cánh tả, cánh hữu cũng như phe « Áo Vàng » cho là chưa đủ, họ đòi hỏi phải có những biện pháp rộng rãi hơn để tăng cường sức mua của người dân.

Chính phủ phải chạy đua với thời gian, sau khi hình ảnh các vụ nổi loạn : phóng hỏa, hôi của, đập phá… những khu vực sang trọng và mang tính biểu tượng của thủ đô Paris đã gây sốc không chỉ trong nước Pháp. Những lời kêu gọi ngày hành động thứ tư vào thứ Bảy tới đã nở rộ trên các mạng xã hội, và học sinh nhân đà này cũng tham gia tranh đấu.

Hai tuần xuống đường của « Áo Vàng » vào thời điểm chuẩn bị mùa Giáng Sinh đã gây tác hại nặng nề cho nền kinh tế Pháp. Về mặt tư pháp, riêng thứ Bảy vừa qua đã có 363 người bị câu lưu, và đã có 18 bản án tù giam đầu tiên được tuyên. Tỉ lệ tín nhiệm của thủ tướng Édouard Philippe sụt đến 10 điểm, chỉ còn có 26%, còn tổng thống Emmanuel Macron đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay với 23% tín nhiệm.

Chính quyền gặp khó khăn khi muốn đối thoại với « Áo Vàng », là phong trào tự phát, khởi sinh từ mạng xã hội, không có lãnh đạo cũng như tổ chức.

Hủy cuộc gặp của nhóm « Áo Vàng tự do » với thủ tướng

Theo AFP, các đại diện tự gọi là thuộc « nhóm Áo Vàng tự do » và có quan điểm ôn hòa, đã không tới phủ thủ tướng để đối thoại với chính phủ hôm nay, 3/12, như dự kiến. Một thành viên của nhóm, bà Jacline Mouraud, cho AFP, biết bà không đến Matignon được, do đã nhận được « quá nhiều đe dọa », sau khi nhóm công bố một thông báo sẵn sàng đối thoại với chính phủ trên báo JDD. Một thành viên khác của nhóm, ông Benjamin Cauchy, cho biết một lý do khác khiến nhóm này không tới Paris. Đó là do nhóm không muốn bị lợi dụng, để biến thành một phương tiện đánh bóng hình ảnh của chính phủ, vốn đang tỏ ra sẵn sàng đối thoại.

MEDEF, hiệp hội của giới chủ Pháp, ủng hộ biện pháp « ngừng tăng thuế xăng dầu » của chính phủ, và kêu gọi nhanh chóng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.