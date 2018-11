Lãnh đạo Mỹ - Pháp "đối chiếu quan điểm" trong ba giờ hội kiến

Trong ba tiếng đồng hồ diện kiến vào sáng 10/11/2018, lãnh đạo Mỹ-Pháp cho biết đã bàn thảo về nhiều hồ sơ quốc tế, từ chiến tranh Yemen, Syria, tình hình châu Phi cho đến khí hậu, nhưng chủ đề chính vẫn là an ninh và phòng thủ châu Âu.

Sau nghi thức đón tiếp, tổng thống Pháp lập tức đánh lá bài hạ nhiệt, biện minh rõ ý định của mình theo hướng chờ đợi của Donald Trump : « Thật phi lý nếu chỉ để cho Hoa Kỳ một mình gánh vác công cuộc bản vệ an ninh cho châu Âu. Do vậy, đã đến lúc quân nhân của các nước châu Âu phải tham gia, góp phần chia sẻ gánh nặng. Khi tổng thống Trump muốn bảo vệ một tiểu bang Hoa Kỳ, ông đâu có kêu gọi Pháp, Đức hay một chính phủ châu Âu nào đó tài trợ. Do vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần đầu tư thêm (cho an ninh châu Âu) và đó là điều mà Pháp đang làm ».

Giải thích của tổng thống Pháp nhằm hóa giải lời khuyến cáo của tổng thống Mỹ trên Twitter ngày hôm trước (09/11), ngay khi Air Force One đáp xuống Paris : Châu Âu có lẽ nên chia sẻ gánh nặng của Mỹ trong NATO (thay vì) thành lập quân đội riêng để tự vệ chống Mỹ, Trung Quốc và Nga .

Cuộc thảo luận đối chiếu quan điểm tay đôi kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ. Điện Elysée cũng ra thông cáo khẳng định « quân đội châu Âu » mà tổng thống Macron đề nghị thành lập, không vì mục tiêu « chống Mỹ » như đã bị diễn dịch sai lầm.

Theo AFP, những minh xác trên đây có lẽ đã xoa dịu được chủ nhân Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông cảnh báo : Mỹ sẵn sàng giúp nhưng những nước được giúp phải đóng góp. Đó là chuyện công bình.

Sau cuộc hội kiến, hai tổng thống Pháp-Mỹ cùng với hai phu nhân dùng bữa trưa tại điện Elysée.