Di dân : Tàu cứu hộ Aquarius muốn cập cảng Pháp

Ngày hôm qua 24/09, tổ chức phi chính phủ Y sĩ không biên giới và SOS Méditerranée đề nghị nhà chức trách Pháp « bật đèn xanh » cho phép tàu cứu hộ Aquarius được cập cảng Marseille vì lý do nhân đạo.

Tàu Aquarius mang quốc tịch Panama, nhưng hôm thứ Bảy 22/09, chính quyền Panama thông báo sẽ rút quốc tịch của Aquarius, vì tàu này « không tôn trọng » các quy định quốc tế về cứu hộ trên biển Địa Trung Hải.

Kể từ khi Ý không cho tàu Aquarius cập cảng nước này hồi tháng 06, nước Pháp cũng chưa bao giờ để các tàu chở di dân cập cảng vì lý do nhân đạo, viện dẫn nguyên tắc hàng hải theo đó con tàu phải cập « cảng an toàn » và gần nhất. Lần này, bộ trưởng Nathalie Loiseau cũng không chắc là tàu cứu hộ Aquarius có thể được cập cảng Marseille. Bà phát biểu : « Chúng tôi đang thảo luận với các nước châu Âu khác (…) để có thể tìm được một bến cảng an toàn cho tàu cập bờ và để phân bổ những di dân có mặt trên tàu và muốn xin tị nạn. »

Con tàu hiện đang trên hướng về phía Marseille, miền nam nước Pháp, nhưng theo một đại diện của SOS Méditerranée, chưa biết khi nào tàu Aquarius sẽ tới bờ biển nước Pháp, vì có thể con tàu này sẽ được huy động vào một chiến dịch cứu hộ khác.