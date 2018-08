Tổng thống Pháp: Châu Âu không nên dựa vào Mỹ để tự vệ

Theo AFP, là người gắn bó với chính sách đa phương, tổng thống Pháp nhấn mạnh đến các mục tiêu được xem là ưu tiên số một: Ngân sách cho vùng Euro, an ninh quốc phòng chung và chính sách di dân nhập cư.

Được khen ngợi như một “người hùng cứu rỗi” châu Âu, tham vọng to lớn của tổng thống Macron co lại sau một năm lãnh đạo, do đụng phải thái độ thụ động ích kỷ của một số thành viên Liên Hiệp Châu Âu và nhất là các chính phủ dân túy. Ngay đồng minh của ông là thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bị suy yếu vì bị công kích từ nội bộ.

Về quốc phòng, tổng thống Macron kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu từ nay không nên quá dựa vào Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền. Trái lại, châu Âu cần phải tăng cường khả năng phòng thủ chung. Không chỉ rõ đối thủ tiềm tàng, nhưng tổng thống Pháp đề xướng « kéo cả nước Nga » vào chiến lược này, với điều kiện « đạt được tiến bộ » trên hồ sơ Ukraina.

Về tình hình Trung Đông, thông điệp của tổng thống Pháp là « Paris không có vai trò chỉ định người lãnh đạo tương lai của Syria » nhưng duy trì Bachar al Assad sẽ là một « sai lầm thảm khốc. Ai đã làm cho hàng triệu người đi tị nạn? Ai đã thảm sát người dân của chính mình?»

Thượng đỉnh Mỹ, Châu Âu, Nga và Nhật Bản tại Paris

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại đe dọa kinh tế thế giới, tổng thống Pháp mời lãnh đạo Mỹ, Nga, Nhật và các nước châu Âu họp tại Paris vào tháng 11 tới, bên lề lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Đệ Nhất Thế Chiến để bàn thảo về việc cải cách tổ chức Thương Mại Thế Giới. Khoảng 80 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ được mời dự lễ kỷ niệm 100 năm đình chiến.