World Cup 2018 : Dân Pháp háo hức mong chờ chiến thắng

Nói chung, sau khi tỏ vẻ dè dặt, thậm chí bi quan về khả năng của đội tuyển quốc gia, công chúng Pháp đã ngày càng tin tưởng vào cơ may chiến thắng của những chú gà trống Gaulois.

Để phục vụ cho khán giả Paris, ngày 15/07/2018, một fanzone khổng lồ đặt tại khu Champs de Mars trước tháp Eiffel, với một màn ảnh cực lớn và nhiều màn ảnh lớn khác, với sức chứa tối đa 90 ngàn người. Sở Cảnh sát Paris đã khuyến cáo fanzone này sẽ được mở cửa ngày từ 13 giờ và khi nào đủ số 90 ngàn người thì họ sẽ đóng lại, không tiếp nhận thêm nữa, để bảo đảm an toàn cho mọi người. Tháp Eiffel dĩ nhiên cũng đóng cửa hôm nay, không đón du khách.

Từ khu vực fanzone Champs de Mars, đặc phái viên Minh Anh tường trình:

" Mặc áo mầu lam đội tuyển Pháp, tay cầm cờ hay cờ khoác trên vai, vòng hoa giấy mầu cờ xanh trắng đỏ trên cổ, cùng với tiếng hò reo và tiếng kèn, ALLEZ LES BLEUS và quốc ca Pháp đã vang khắp khu vực Champs de Mars, và trên các tuyến tầu điện ngầm đổ về khu vực fanzone.

Đến 17g trận đấu mới mở màn, nhưng các cổ động viên Pháp đã lũ lượt đổ về khu vực fanzone Champs de Mars để kịp vào xí chỗ ngay từ lúc trưa chờ đến giờ mở cửa cho công chúng là 13g.

Cũng tương tự giới phóng viên đến đưa tin cũng được yêu cầu có mặt từ 12g.

Hầu hết các tuyến metro đổ về Champs de Mars đông đúc người ngay từ lúc trưa. Cổ động viên hầu hết là giới trẻ.

Vì lý do an ninh, để vào được khu vực fanzone, cổ động viên được yêu cầu không mang túi xách, nước uống. Một hàng rào an ninh nghiêm ngặt đã được dựng cách xa mấy trăm mét. Quý vị có thể nghe tiếng hò reo của các cổ động viên đang xếp hàng chờ qua cổng kiểm soát an ninh được chia làm hai nam và nữ riêng biệt.

Một điều chắc chắn là đây cũng là dịp hốt bạc cho các tiểu thương cung cấp cờ, hoa, mũ hay kèn đến cổ vũ đội nhà."

Để bảo đảm an ninh tối đa, tránh các tai nạn và nhất là tránh các vụ tấn công khủng bố bằng xe, các con đường chung quanh Champs de Mars bị cấm lưu thông từ 3 giờ sáng cho đến 23 giờ ngày 15/07. Phạm vi bị cấm lưu thông sẽ được mở rộng hơn nữa trong trường hợp đội Pháp chiến thắng, đặc biệt là để các cổ động viên có thể đi bộ từ Champs de Mars đến đại lộ Champs Elysées để ăn mừng chiến thắng. Đại lộ đẹp nhất thế giới của Paris sẽ bị cấm lưu thông cho đến nửa đêm.

Những ai không vào được fan zone ở Champs de Mars thì có thể tản ra những fan zone khác trong thủ đô Paris. Tổng cộng, 230 fan zone được dựng lên trên khắp nước Pháp để những người hâm mộ bóng đá có thể hòa nhịp với cổ động viên Pháp có mặt tại Matxcơva, cổ vũ tinh thần cho đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps. Các quán cà phê, quán bar chắc chắn cũng sẽ đông nghẹt khách đến xem bóng đá trong bầu không khí cũng cuồng nhiệt không kém các fan zone. Những người khác thì tập hợp gia đình, bạn bè về nhà để cùng xem trận chung kết một cách thoải mái hơn.

Để bảo đảm an ninh cho các cuộc tập hợp đông đảo này, tổng cộng 110 ngàn cảnh sát và hiến binh tiếp tục được huy động trên toàn quốc, như đã được huy động trong ngày Quốc Khánh hôm 14/07.

Để khích lệ tinh thần đội tuyển quốc gia, tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay đến Matxcơva để theo dõi trận chung kết. Trước đó, ông Macron sẽ hội đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin ở điện Kremlin.

Đội tuyển Pháp : Tự tin nhưng thận trọng

Cách đây 20 năm, Didier Deschamps, đeo băng thủ quân, đã đứng giữa các đồng đội giơ cao chiếc Cúp Vô địch Thế giới tại sân vận động Stade de France. Hai mươi năm sau, Deschamps có sẽ lại giơ cao chiếc cúp vàng này cùng các tuyển thủ mà ông dẫn dắt ? Dĩ nhiên là ở Pháp ai cũng mong chờ điều đó.

Theo kết quả một cuộc thăm dò của nhật báo Le Journal du dimanche, có đến 84% dân Pháp tin tưởng là đội áo Lam sẽ giành được ngôi sao thứ hai. Các tuyển thủ Pháp tuy cũng tin tưởng nhưng tỏ ra rất thận trọng trước một đối thủ đáng gờm là Croatia.

Các tuyển thủ của quốc gia thuộc Nam Tư củ này gặp bất lợi ở một điểm là có thời gian nghỉ ngơi ít hơn một ngày so với đội tuyển Pháp, do đấu bán kết sau một ngày, mà trong hai trận liên tiếp đều đã phải đấu hiệp phụ, nên hao mòn sức lực nhiều hơn. Thế nhưng, họ vẫn là những đối thủ lợi hại, nhất là hai tiền vệ Luka Modric và Ivan Rakitic.

Thủ môn kiêm thủ quân đội tuyển Pháp Hugo Lloris nhìn nhận rằng, khi đến được chung kết như vậy, dù đã phải đá hiệp phụ hai trận liên tiếp, các tuyển thủ Croatia đã chứng tỏ họ có tiềm năng « không thể tin được » cả về thể lực lẫn tinh thần.

Không quên bài học đau đớn thua Bồ Đào Nha ( 0-1vào hiệp phụ ) trong trận chung kết Euro – 2016, huấn luyện viên Didier Deschamps hạ lệnh cho đội quân của ông với ba từ " bình thản", "tin tưởng" và "tập trung". Ông cho rằng để chuẩn bị tốt nhất cho trận hôm nay, phải biết « pha trộn » đúng mức ba phẩm chất đó.

Nói chung, đội tuyển Pháp có thể dựa vào những cột trụ như tiền vệ N’Golo Kanté, rất năng động, vào Hugo Lloris, một trong những thủ môn xuất sắc nhất Cúp Thế giới lần này, vào hậu vệ Raphael Varane, rất vững chắc trong vị trí này, và vào tiền đạo Griezmann, tuy không sáng chói như trong giải Euro, nhưng đã nhiều lần đóng vai trò quyết định.