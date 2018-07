Thực hư âm mưu khủng bố đối lập Iran tại Pháp

Sáu nghi can đã bị nhiều nước châu Âu câu lưu, trong đó có tham tán sứ quán Iran tại Áo. Tất cả bị tình nghi can dự vào âm mưu khủng bố tấn công một cuộc mít-tinh của đối lập Iran hôm thứ Bảy 30/07/2018 ở Villepinte, thành phố ngoại ô Paris, có sự hiện diện của nhiều nhân vật cựu lãnh đạo chính trị và an ninh Mỹ. Nghi án này rơi đúng vào thời điểm tổng thống Iran sang Áo. Phe ôn hoà tại Teheran rất cần hậu thuẫn của châu Âu bảo vệ hiệp định hạt nhân.