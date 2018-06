Danh ca Mỹ Joan Baez giã từ sân khấu

Nổi tiếng vào thập niên 60-70 trong dòng nhạc Folk, Joan Baez, 77 tuổi, từng là gương mặt hàng đầu chống chiến tranh Việt Nam. Năm 1972, Joan Baez đã đến Hà Nội, khi mà quân đội Mỹ đang dội bom xuống thành phố này. Từ Việt Nam trở về bà đã sáng tác Where Are You Now, My Son. Joan Baez đã bị công luận Mỹ chỉ trích mạnh mẽ.

Không chỉ lên tiếng về chiến tranh Việt Nam, Joan Baez còn là một nhà đấu tranh vì hòa bình vì nhân quyền và là một nghệ sĩ dấn thân.

Đọc thêm : Joan Baez trở lại Việt Nam

Ca khúc We Shall Overcome, tạm dịch là Rồi chúng ta sẽ chiến thắng, với tiếng hát của Joan Baez, được xem là tác phẩm tiêu biểu của phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng cho những người Mỹ gốc Phi.

What have they done to the rain, chống vũ khí nguyên tử, mà tác giả là Malvina Reynolds soạn nhạc năm 1962, mang âm hưởng lạ kỳ khi Joan cất tiếng hát, bởi thân phụ của bà là một nhà khoa học nổi tiếng, ông từng từ chối tham gia vào các công trình nghiên cứu hạt nhân.

Nhưng với thính giả Việt Nam, thì chắc chắn nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của bà phải là Saigon Bride năm 1967. Baez phổ nhạc cho bài thơ của Nina Duschek : Bao nhiêu người phải nằm xuống để có được một con đê kiên cố ? Bao nhiêu đứa trẻ phải hy sinh để sóng không tràn vào bờ ?

Giải thích về chặng dừng không thể thiếu ở Paris và nhất là tại nhà hát Olympia, Joan Baez tâm sự về cuộc hội ngộ đầu tiên của bà với nước Pháp : "Tất cả đã bắt đầu từ chuyến viếng thăm đầu tiên, khi ấy tôi 22 tuổi. Khó có thể cầm lòng khước từ tình yêu của Paris". Rạp Olympia phải là nơi để bà "khép lại 60 năm sự nghiệp".

Trước khi giã từ sân khấu, Joan Baez tặng cho những người hâm mộ đĩa album sau cùng mang tên Whistle down the wind.