Hai nhân viên tình báo Pháp bị truy tố về tội « phản bội » theo Trung Quốc

Vụ nội gián này được các nguồn tin tư pháp và chính phủ tiết lộ vào chiều ngày 24/05/2018, xác nhận một phần thông tin đầu tiên của báo chí Pháp.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Cnews sáng hôm nay, bộ trưởng bộ Quân Lực (Quốc Phòng) Pháp, Florence Parly cho biết đây là hai nhân viên của bộ và rất có thể một trong hai người « bạn đời » của hai nhân viên này đã bị bị cáo buộc có hành vi phản bội, cung cấp thông tin cho một cường quốc.

Hai nghi can là nhân viên của Tổng Nha Tình Báo DGSE, trực thuộc bộ Quân Lực, đã bị cho nghĩ hưu non và tạm giam từ tháng 12/2017. Người thứ ba, vợ của một trong hai nghi can, được tại ngoại. Vụ nội gián này được chính cơ quan tình báo DGSE phát hiện.

Theo AFP, không một cơ quan nào của chính quyền Pháp xác nhận các nhân vật này, danh tính được giữ kín, làm gián điệp cho Trung Quốc, nhưng một nguồn tin được gọi là có « tiếp cận » với hồ sơ này xác nhận các nghi can đã « cung cấp cho một đại cường quốc tế những thông tin có hại cho quyền lợi quốc gia và bí mật quốc phòng ».

Đài Truyền hình TMC và nhật báo Le Monde cho biết có đến 4 người Pháp bị tình báo Trung Quốc tuyển dụng.

KHi AFP đặt câu hỏi liệu chính phủ sẽ phản ứng chính thức như thế nào, bộ ngoại giao Pháp từ chối trả lời. Thái độ ngần ngại này cho thấy Paris rất thận trọng trong một hồ sơ nhạy cảm vì liên quan đến Bắc Kinh, một đối tác kinh tế và ngoại giao quan trọng của Pháp.

Bộ trưởng bộ quân lực Pháp Florence Parly cho rằng vụ án này đang nằm trong tay tư pháp còn phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc, Lục Khảng nói là « không hay biết gì cả ».