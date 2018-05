Khai mạc Liên Hoan Cannes 2018

Trước đó, giám đốc điều hành Festival Thierry Frémaux đã lần lượt mời 9 thành viên trong ban giám khảo lên sân khấu, giới thiệu qua những bộ phim tranh giải không chỉ ở hạng mục chính thức, mà cả ở những chương trình song song, như Cannes Classics hay những bộ phim được chiếu trong những xuất đặc biệt.

Cate Blanchett hứa với khán giả và giới điện ảnh là trong hai tuần lễ vừa mở ra đêm qua, cô sẽ cùng với 8 thành viên còn lại trong ban giám khảo làm việc hết mình « trong tinh thần cởi mở và với trái tim mở rộng ».

Lễ khai mạc đã mở ra trên nền một vài nốt nhạc trong tác phẩm Pierrot le Fou năm 1965 của đạo diễn Jean Luc Godard. Điều thú vị là nữ diễn viên Anna Karina, mà nụ hôn lãng mạn năm xưa được chọn là áp phích của mùa liên hoan 2018, hôm qua cũng đã có mặt ở rạp Grand Théâtre Lumière, nơi diễn ra lễ khai mạc.

Người điều khiển chương trình, nam diễn viên Edouard Baer, đã nhắc lại rằng 2018 đánh dấu 50 năm Liên Hoan Cannes từng bị gián đoạn do phong trào nổi dậy trong xã hội Pháp vào tháng 5/1968.

Đúng nửa thế kỷ trước, ở cách rất xa bờ biển Cannes, nhà soạn nhạc phim người Pháp Michel Legrand đoạt giải Oscar với nhạc phẩm The Windmills of Your Mind ( Les moulins de mon coeur ), trong bộ phim Mỹ The Thomas Crown Affair, với hai ngôi sao điện ảnh lẫy lừng thời đó là Steve McQueen và Faye Dunaway.

50 năm qua, nhạc phẩm Les moulins de mon cœur vẫn không một nếp nhăn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Juliette Armanet. Cô vừa đoạt giải thưởng dành cho đĩa hát triển vọng nhất tại lễ hội âm nhạc Victoires de la Musique 2018.