1001 gương mặt của Cate Blanchett, chủ tịch giám khảo Cannes 2018

Hai lần đoạn giải Oscar của làng điện ảnh Hoa Kỳ nhờ thủ các vai diễn trong Aviator và Blue Jasmine, năm nay 48 tuổi, Cate Blanchett sinh ra và lớn lên ở Melbourne. Cô đã mồ côi cha từ năm lên mười và từ đó đã đánh mất tuổi thơ. Năm 1999, Cate đoạt giải Cầu Vàng Golden Globe và Bafta nhờ thủ vai nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhất trong bộ phim mang tên bà. Đó cũng là bộ phim đưa tên tuổi cô ra khắp năm châu. Công chúng lại càng biết đến Cate một cách rộng rãi hơn khi cô tham gia vào bộ phim Lords of the Rings.

Vào năm 2005, Cate Blanchett đoạt giải thưởng Oscar đầu tiên ở hạng mục dành cho nữ diễn viên phụ tài hoa nhất trong bộ phim Aviator do đạo diện Martin Scorsese thực hiện. Từ đó trở đi, Cate liên tục xuất hiện trong những bộ phim được đánh giá rất cao như Babel của đạo diễn người Mêhicô, Alexandro Gonzalez Inarritu, I'm Not There của Todd Haynes, mà trong đó cô thủ vai ... nam danh ca người Mỹ Bod Dylan. Cate Blanchett đã cộng tác với Haynes thêm một lần nữa năm 2015 trong tác phẩm Carol, mà ở đó cô đóng vai một phụ nữ đồng tính. Tác phẩm này từng được chọn tranh Cành Cọ Vàng của Liên Hoan Cannes. Cate đoạt giải Oscar thứ nhì năm 2014 nhờ Blue Jasmine của đạo diễn bậc thầy Wooddy Allen.

Từ gần một chục năm nay, Cate Blanchett ít xuất hiện trên màn ảnh lớn, cô dành thời gian để quay trở lại với mối đam mê ban đầu là diễn kịch. Điều thú vị nhất đối với chủ tịch ban giám khảo Liên Hoan Cannes năm nay là cô chia sẻ niềm đam mê ấy với người chồng là Andrew Upton và Cate hiện là giám đốc nghệ thuật của Nhà Hát Sydney.

Cannes 2018 là liên hoan đầu tiên bên bờ biển biếc sau vụ tai tiếng Harvey Weinstein. Trả lời tạp chí Variety, Cate cho biết cô từng bị nam giới sách nhiễu, trong số này có Weinstein. Tháng Giêng vừa qua, ngôi sao điện ảnh người Úc đã cùng với rất nhiều nữ minh tinh khác của Hollywood như Meryl Streep, Natalie Portman... lập quỹ Time's Up để hỗ trợ các nạn nhân bị sách nhiễu tình dục.

Là một nhà đấu tranh cho nữ quyền, Cate Blanchett không khỏi phiền lòng khi nhìn vào bảng vàng của Liên Hoan Cannes. Trong số 70 giải Cành Cọ Vàng, chỉ có một giải về tay một nữ đạo diễn là bà Jane Campion, người New Zealand.