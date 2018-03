Vụ Skripal : Pháp, Đức, Mỹ ủng hộ thủ tướng Anh

Trong một thông cáo chung ngày 15/03/2018, bốn nước Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ đã lên án mưu toan đầu độc cựu điệp viên Nga Serguei Skripal và con gái ông ngày 04/03 ở Salisbury, Anh Quốc. Thủ tướng Anh Theresa May đang rất cần đến sự ủng hộ này đúng vào ngày bà đến thành phố Salisbury.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Muriel Delcroix tường trình :

« Bị mất ổn định do vụ Serguei Skripal, thủ tướng Anh Theresa May kể từ nay cố gắng kiểm soát tình hình và muốn chứng tỏ là bà có mặt ở mọi chiến tuyến. Sau khi thông báo loạt biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với Nga, thủ tướng Anh đã đến tận hiện trường ở Salisbury lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viên Nga và con gái.

Theo sát là các ống kính truyền hình, bà Theresa May đã đến tất cả những nơi có liên quan đến vụ đầu độc, gặp gỡ và trấn an các thương gia và người dân của thành phố này, và sau cùng đã nói chuyện riêng với viên cảnh sát cũng đang nằm viện do bị nhiễm chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ tấn công.

Chuyến viếng thăm chớp nhoáng này đã kết thúc với lời cảnh cáo gởi đến Matxcơva : mọi chuyện sẽ không chấm dứt ở đây và Luân Đôn sẵn sàng tăng cường các biện pháp trả đũa Nga.

Sau một thời gian các đồng minh có vẻ do dự, cuối cùng Anh Quốc mới nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước này. Trong một tuyên bố chung, Pháp, Đức, Mỹ đã cùng với Anh lên án Nga về một hành động « đe dọa đến an ninh của tất cả các nước ».

Nhằm chứng tỏ tính minh bạch thông tin và cũng để cho không còn có ai nghi ngờ, chính phủ Anh đã chấp nhận trao một mẫu chất độc thần kinh cho Tổ chức cấm vũ khí hóa học, một tổ chức độc lập, để họ phân tích. »

Đáp lại quyết định của Luân Đôn trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, Matxcơva « đương nhiên » sẽ trả đũa với việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov tại Astana, Kazakhstan hôm nay.