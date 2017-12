Giao thừa 2018 : Pháp huy động 140 ngàn cảnh sát bảo vệ an ninh

Đe dọa khủng bố, an toàn giao thông là hai ưu tư chính của Pháp trong đêm Tết dương lịch 31/12/12017. Theo thông báo của bộ Nội Vụ, gần 140.000 nhân viên an ninh và cứu hộ được huy động trên toàn quốc đề đề phòng mọi tình huống nhất là trong bối cảnh « mức độ đe dọa của khủng bố rất cao ».

Để ngăn ngừa khủng bố tấn công và bảo đảm an ninh cho dân chúng cùng du khách nước ngoài an tâm đón mừng năm mới 2018, chính phủ Pháp không tiết kiệm nhân sự và phương tiện. Đêm giao thừa tại Pháp được một lực lượng an ninh hùng hậu bảo vệ . Thông cáo của bộ Nội Vụ cho biết huy động 56000 cảnh sát, 36000 hiến binh (quân đội) và 40.000 nhân viên thuộc lực lượng cứu thương và cứu hỏa, tổng cộng 140.000 trên toàn lãnh thổ . Những địa điểm dân chúng tụ họp đón giao thừa, các khu giải trí tập trung nhà hàng, rạp hát, nhà ga luôn được lực lượng an ninh chống khủng bố tuần tra giám sát.

Thủ đô Paris, đại lộ Champs- Elysées là nơi thu hút hàng triệu người chờ giao thừa, với chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc trên Khải Hoàn Môn mà «cao điểm» là màn pháo bông được quảng cáo trước là rất đặc sắc. Để tránh mọi bất trắc, cảnh sát thủ đô thông báo thiết lập một «vòng đai» an toàn chung quanh khu phố «chiến lược» cùng với một lực lượng an ninh 10.500 người trong đó có 4.200 cảnh sát, 2.200 binh sĩ, 2.300 lính cứu hỏa và 350 nhân viên cứu hộ.

Ngăn chận khủng bố không phải là ưu tư duy nhất. An toàn giao thông, ngăn ngừa ấu đả do say xỉn cũng được lưu ý đặc biệt. Một thăm dò ý kiến cho thấy đa số dân Pháp, nhất là nam giới đã báo trước sẽ uống ít nhất từ 4 đến 6 ly rượu vang trong đêm lễ hội này mặc dù biết rằng uống quá chén, trên hai ly, có thể bị trừ một phần ba số điểm của bằng lái xe , thậm chí có thể bị tịch thu.

Một sự kiện khác được giới quan sát mong đợi là diễn văn chúc tết đầu tiên của tổng thống Emmanuel Macron. Điện Elysée cương quyết không thông báo trước nội dung.