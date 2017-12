TẠP CHÍ XÃ HỘI

Pháp : Sản phẩm nhà dòng ngày càng quyến rũ

(Tạp chí được phát lần đầu ngày 11/05/2016) Trên mạng hay tại cửa hiệu, người tiêu thụ đang đổ dồn vào đủ loại sản phẩm do các tu sĩ sản xuất. Từ các loại mỹ phẩm hay chăm sóc da như bôm, tinh dầu, xà phòng, cho đến thực phẩm như rượu, bia, bánh mứt, mật ong... Tại vương quốc của các nhà dòng, mọi thứ đều có vẻ an toàn hơn và xác thực hơn, tạp chí "M" của Le Monde một ngày cuối tuần phải thốt lên rằng « Sản phẩm nhà dòng, thật là khéo tay ! »

« L’Artisanat Monastique », « Les Boutiques de Théophile » hay « Comptoir des Abbayes »… là những cửa hiệu hay trang mạng chuyên bán các sản phẩm do các thầy tu, các sơ nhà dòng sản xuất, những năm gần đây nở rộ tại Pháp. Tại cửa hiệu Comptoir des Abbayes, nước uống tăng lực hiệu Alexion, do nhà dòng Notre-Dame ở Aiguebelle chế biến từ 52 loại cây thiên nhiên khác nhau, có từ hơn nửa thế kỷ nay đứng đầu danh sách các sản phẩm bán chạy nhất.

Những dòng sản phẩm an toàn

Mang đậm yếu tố lịch sử, phương thức chế biến tôn trọng truyền thống, tức chế biến thủ công là chính và lượng sản phẩm làm ra ít, hàng hóa của các nhà dòng đã trấn an được người tiêu thụ về mặt chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm. Người mua biết rõ những gì họ đang mua, như lời giải thích của bà Genevieve Peyrou, một nhân viên bán hàng thiện nguyện tại cửa hiệu L’Artisanat Monastique tại Paris, với RFI Việt ngữ:

« Các sản phẩm nhà dòng không phải là đồ gian lận, ít có sử dụng các loại phân bón. Tuy chúng không được dán nhãn ‘bio’ (sinh thái), nhưng mọi sản phẩm ở đây đều được sản xuất theo một quy trình tự nhiên. Đó chính là điểm mạnh giúp thu hút khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng hay trên trang mạng của chúng tôi ».

Đó cũng chính là những gì phóng sự của đài France 2 cho thấy, tại nhà dòng Rosans (Hautes-Alpes). 23 nữ tu tại đây, phải làm việc 6 tiếng mỗi ngày như bao nhà nông bình thường khác trên bảy ha đất canh tác. Từ việc gieo hạt, phát quang, nhổ cỏ, lái xe máy cày, cho đến chăm sóc các tổ ong…

Và đương nhiên, họ cũng phải đối mặt với những vấn đề như bao nhà nông nào. Sơ Marie-Emmanuelle, vừa chăm sóc tổ ong, vừa giải thích với phóng viên đài truyền hình France 2 : « Trong năm 2014, thu hoạch rất là xấu, do điều kiện khí hậu không được thuận lợi, nhiều trận hỏa hoạn xảy ra nên thu hoạch đã bị sụt giảm đi nhiều ».

Tại Pháp, 243 trong số 340 nhà dòng là có những hoạt động khác ngoài đời sống tinh thần. Trong lúc các doanh nghiệp đời thường tại Pháp đang phải lao đao vì khủng hoảng kéo dài, thì những doanh nghiệp nhỏ này không hề biết đến khủng hoảng là gì, nhờ vào việc không ngừng cải tiến.

Điều lý thú là mỗi nhà dòng có những sản phẩm riêng, mang dấu ấn riêng của mình và đậm nét đặc trưng riêng của từng vùng. Nhà dòng Sept-Fons ở tỉnh Allier, vùng Auvergne-Rhones-Alpes, miền trung nước Pháp nổi tiếng với sản phẩm chức năng, đặc biệt là mầm lúa mì hiệu Germalyne, được cho là giàu khoáng chất.

Xa hơn chút ở phía nam, tại nhà dòng Ganagobie, vùng Alpes-de-Haute-Provence, ngoài những giờ cầu nguyện, các thầy tu tinh chế các loại sản phẩm chăm sóc cơ thể như "eau de toilette" thơm mùi cỏ lức xả hay mùi hoa oải hương.

Hoặc như nhà dòng Saint-Wandrill, vùng Normandie, miền bắc nước Pháp được biết đến với loại kem dưỡng da chống nếp nhăn. Loại kem này được chế biến từ dầu con chồn và sữa ong chúa. Kem của nhà dòng có chất lượng cũng ngang bằng như những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng khác.

Một cách tiêu thụ hợp lý

Theo tạp chí M của Le Monde, chẳng cần quảng cáo rầm rộ, những dòng sản phẩm đó đã nhào nặn được tiếng tăm của mình theo năm tháng, thậm chí hàng mấy thế kỷ theo kiểu truyền tai nhau, giữa những người thân, bạn bè…Khách hàng không chỉ là những tín đồ trong đạo, mà còn là giới trẻ, những gia đình ngoại đạo mong muốn tìm kiếm những « sản phẩm an toàn ».

Doanh thu đạt được từ hai kiểu đối tượng khách hàng gần như ngang ngửa. Theo tiết lộ của ông Pierre Van Den Broek, một kỹ sư chuyển sang làm kinh doanh, quản lý cửa hiệu Comptoir des abbayes, trong số khách hàng ngoại quốc, đứng đầu danh sách là khách du lịch Nhật Bản, Hoa Kỳ và Brazil (chiếm đến 25% doanh thu), cảm thấy vui thích vì mua được những sản phẩm mang « chút hương đồng và tinh thần ».

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của bà Genevieve Peyrou với RFI Việt ngữ, so với các dòng sản phẩm tương tự được bày bán trong các siêu thị lớn, thì hàng hóa của các nhà dòng có giá cả hơi cao một chút : « Đó cũng là những khách hàng trong túi cũng phải rủng rỉnh chút ít tiền, đương nhiên có sức mua tương đối cao, và muốn có những loại sản phẩm tốt. Do giá cả các sản phẩm tại đây hơi đắt một chút so với những dòng sản phẩm được bán tại các siêu thị lớn, nhưng các đối tượng khách hàng này lại muốn có những thương hiệu sản phẩm gần như là ‘bio’. Thậm chí còn ‘tốt hơn cả' bio nữa ».

Nguồn ngân sách quan trọng cho các nhà dòng

Theo ước tính, thị trường sản phẩm nhà dòng hiện nay lên đến 70 triệu euro và đang trên đà bùng phát mạnh. Nhu cầu ngày càng lớn về dòng sản phẩm này thúc đẩy nhiều nhà dòng tự thiết lập các cơ sở phân phối riêng. Trong số hơn 3000 loại hàng hóa, nhiều sản phẩm cho thấy có lượng bán ra tăng vọt đáng kể.

Chẳng hạn như nhà dòng Notre-Dame de Maylis, tại tỉnh Landes, tây nam nước Pháp, tính đến quý III/2015, doanh thu của nhà dòng đã tăng vọt gần 50%. Một tin vui cho nhà dòng, nổi tiếng với các loại sáp dùng để đánh bóng bàn ghế và sàn nhà bằng gỗ và trà túi lọc khử độc.

Thành công có được của những dòng sản phẩm này là do chúng đáp ứng được xu thế của thời đại, hòa nhịp với những lời kêu gọi tiêu thụ « hợp lý », « an toàn » hơn để tránh lãng phí, đảm bảo sức khỏe. Ngay cả những nhà phân phối bênh vực một chút tính thanh đạm nào đó trong tiêu thụ cũng như trong kinh doanh.

Hơn nữa, doanh thu kiếm được không chỉ để cho mục đích tư lợi mà là vì lợi ích của cộng đồng. Không được chính phủ tài trợ và thiếu hụt trầm trọng nguồn đóng góp từ thiện, nguồn thu từ những sản phẩm này giúp đảm bảo đến « phân nửa ngân sách chung của cả cộng đồng », theo như giải thích của thầy Colomban, tại Notre-Dame de Maylis.

