Điện ảnh Mỹ : Khai mạc Festival Deauville 2017

Theo tường thuật của phóng viên AFP, trong buổi chiếu đầu tiên ở Deauville đêm qua, tác phẩm này của đạo diễn Doug Liman chỉ nhận được những tràng pháo tay một cách "lịch sự" của 1.500 khán giả trong cung liên hoan.

Tổng cộng, 60 bộ phim sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Festival Deauville, 14 tác phẩm được chọn để tranh giải, mà hầu hết là những tác phẩm đầu tay hay là bộ phim thứ nhì của các tài năng trẻ. Chủ tịch ban giám khảo năm nay, nhà làm phim Michel Hazanavicius, sẽ công bố bảng vàng vào đêm 09/09/2017.

Khác hẳn với liên hoan phim quốc tế Cannes, tại Deauville 2017, sự hiện diện của các hệ thống phân phối "phi truyền thống", chủ yếu là trên mạng internet, như Netflix, không gây tranh cãi.

Netflix đến Deauville tranh tài lần này với tác phẩm Sweet Virginia của đạo diễn Jamie M.Dagg.

Không nằm trong danh sách chính thức tranh giải, nhiều bộ phim như The only living boy in New York do tập đoàn Amazon sản xuất, hay Kidnap của Luis Prieto và 47 meters down chỉ được phát hành qua đĩa DVD và Blue Ray… vẫn có một chỗ đứng danh dự, và được mời đến tham dự liên hoan ở thành phố ven biển vùng Normandie - tây bắc nước Pháp.

Một trong những thành viên ban tổ chức Festival Deauville giải thích : trong thời đại kỹ thuật số, giới yêu điện ảnh phải tạo những điều kiện mới - từ phương tiện tài chính đến nghệ thuật- để những bộ phim của đại đến được gần với công chúng.