130 năm ngày sinh của danh họa Chagall

Đó là nội dung của bộ phim tài liệu trình chiếu trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 130 ngày sinh của danh họa Marc Chagall. Chương trình sinh hoạt này do Viện bảo tàng Marc Chagall ở thành phố Nice tổ chức cho tới ngày 28/08/2017. Song song với các buổi chiếu phim tài liệu, còn có một cuộc triển lãm lớn chủ yếu tập hợp các bức điêu khắc mà Chagall đã thực hiện vào những năm cuối đời.

Nhìn lại di sản hội họa của Chagall, trong số các tác phẩm khổ lớn mà ông đã thực hiện nhằm mục đích trang trí, có hai bức tranh khổng lồ vẽ vào năm 1967 cho nhà hát Metropolitan Opera tại Manhattan (thành phố New York), hay là bộ tranh ghép mãnh mang tên ‘‘Bốn Mùa’’ vẽ cho thành phố Chicago. Ngoài ra, Chagall còn vẽ hàng loạt khung kính màu cho các tu viện, nhà nguyện, thánh đường (kể cả nhà thờ Thiên Chúa giáo hay Do Thái giáo) ở Đức, Anh, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Israel …..

Sinh năm 1887 tại thị trấn Vitebesk, bên bờ sông Dvina, nay thuộc chủ quyền Belarus, Marc Chagall lớn lên trong một gia đình người Nga gốc Do Thái. Từ thời còn nhỏ, Chagall đã mê hội họa. Tới năm 19 tuổi, Marc Chagall thực hiện được ước mơ đầu đời khi theo học trường Mỹ thuật Saint Petersburg. Sau khi tốt nghiệp, Marc Chagall có đủ điều kiện sang Paris tầm sư học đạo.

Chuyến đi Pháp vào năm 23 tuổi không chỉ là dịp để Chagall trắc nghiệm kiến thức, mà còn tạo cơ hội cho ông học hỏi thêm từ các tên tuổi lớn của làng hội họa xuất thân từ nhiều trường phái khác nhau. Ở thủ đô Paris, Marc Chagall chọn dừng chân cư trú tại góc phố Saint-Lambert ở quận 15.

Góc phố này còn được gọi là ‘‘Tổ Ong’’ (La Ruche), nơi tập trung 60 xưởng vẽ và thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm các tác phẩm của Braque, Picaso, Léger, Cendrars, Max Jacob hay là Modigliani. Chính tại thủ đô Paris, qua việc cọ xát tiếp xúc với giới nghệ sĩ, Chagall thấu hiểu là ông cần tạo cho mình một cách nhìn riêng, một lối diễn tả khác để vạch ra một hướng đi cho bản thân ông.

Trở về Nga lập gia đình và sinh sống một thời gian, Chagall buộc phải sống lưu vong sau thời kỳ ‘‘cách mạng’’ Nga. Cuộc sống ở Pháp khá chật vật, do ông vẫn chưa thật sự nổi tiếng vào giữa những năm 1920. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà buôn tranh Ambroise Vollard, có lẽ Chagall đã phải từ bỏ hội họa, kiếm sống bằng nhiều nghề khác để nuôi vợ con. Thời Đệ nhị Thế chiến, Chagall do là người gốc Do Thái, đành phải sang Mỹ tỵ nạn một thời gian, rồi ông trở về Pháp định cư từ năm 1948 trở đi.

Sau nhiều lần lỗi hẹn, rốt cuộc thành công cũng đến với Chagall. Tên tuổi của ông được mọi người công nhận sau thời chiến. Dù ông nổi tiếng hơi trễ, nhưng thà muộn còn hơn không. Sự nghiệp sáng tác trong giai đoạn chững chạc, chín muồi lại trở nên phong phú dồi dào. Người khác tới tuổi lục tuần nghĩ đến chuyện về hưu, còn Chagall ngoài 60 tuổi lại không ngừng nỗ lực sáng tạo.

Nổi tiếng là một nghệ sĩ không thuộc hẳn về một trường phái nào cả (cho dù sáng tác của Chagall có một số nét gần với hai trường phái siêu thực và nguyên sơ), Marc Chagall trọn đời đã cống hiến một số lượng tác phẩm đồ sộ, không những cho ngành hội họa, mà còn trong rất nhiều lãnh vực nghệ thuật khác : điêu khắc, trang trí, thiết kế, hoạt cảnh sân khấu ......

Ngoài tài vẽ tranh, Chagall còn thực hiện nhiều tác phẩm đặc sắc đủ loại như sơn dầu, in thạch bản, gốm sứ, chạm trỗ, hình nộm, đồ khảm, kính màu, thảm dệt, vẽ mẫu trang phục. Cuộc triển lãm tại Viện bảo tàng Chagall tại thành phố Nice cho thấy là cho tới năm ông đã ngoài 80 tuổi, Chagall vẫn sau mê nghiên cứu tìm tòi. Hơi thở của người nghệ sĩ một lúc nào đó sẽ tàn, nhưng ngọn lửa thiêng không bao giờ dập tắt.