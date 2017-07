Pháp-Bỉ phối hợp bắt nghi can khủng bố

Phát ngôn viên Viện Công Tố Bỉ, được AFP trích dẫn, ngày hôm nay, 06/07/2017 cho biết cảnh sát tiếp tục truy lùng nhiều nghi can có thể tiến hành khủng bố. Trong khuôn khổ « nhóm điều tra chung », ngày hôm qua, cảnh sát Bỉ và Pháp đã phối hợp truy lùng, khám xét và bắt giữ một số thành viên thuộc một nhóm mô-tô thánh chiến tự sát.

Tại Lille, phía bắc nước Pháp, cảnh sát đã bắt một người bị nghi ngờ « chuẩn bị hành động bạo lực ». Người này có quan hệ với nhóm mô-tô tự sát, được thành lập năm 2003 tại Bỉ.

Cùng lúc, tại Bỉ, nhiều cuộc khám xét đã diễn ra ở Bruxelles và cảnh sát phát hiện một nơi giấu vũ khí và bắt giữ bốn người.

Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet gửi về bài tường trình :

« Trong các vụ khám xét ở Anderlecht, Bruxelles, cảnh sát đã tìm thấy ba khẩu AK, ba súng ngắn, một súng hơi, nhiều đạn dược và bốn ngòi thuốc nổ. Ngoài ra, các nhà điều tra liên bang Bỉ cũng tìm thấy nhiều sắc phục cảnh sát, áo chống đạn, máy bộ đàm và một đèn chớp xe cảnh sát.

Trong số bốn người bị bắt, có hai nguời bị cáo buộc tham gia vào hoạt động của một nhóm khủng bố. Đó là Akim và Khalid Saouti, anh của Said Saouti. Hồi tháng 10 vừa qua, Said Saouti đã bị kết án 6 năm tù vì đã tham gia một tổ chức khủng bố và tuyên truyền trên internet nhằm tuyển mộ những kẻ thánh chiến. Said Saouti đã bị bắt ngày 27/12/2015 cùng với kẻ đồng lõa là Mohamed Karay bị kết án 3 năm tù.

Said Saouti và Mohamed Karay đã bị nghi ngờ chuẩn bị một vụ khủng bố ở Quảng Trường Lớn tại Bruxelles hoặc trụ sở cảnh sát ở trung tâm thủ đô. Vụ bắt giữ hai kẻ này đã dẫn đến việc hủy bỏ các lễ hội đón mừng năm mới. Nhóm mô-tô tự sát của Said Saouti đã thu hút sự chú ý của tư pháp Bỉ trong khuôn khổ cuộc điều tra các thành viên nhóm thánh chiến Sharia4belgium. Nhiều người trong số này là thành viên hoặc thân cận với những kẻ trong nhóm mô-tô tự sát ».