Tổng thống Macron mời nguyên thủ Mỹ dự lễ Quốc khánh Pháp

Tổng thống Macron đã đưa ra lời mời nói trên trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Trump. Lễ Quốc khánh Pháp năm nay cũng sẽ là dịp kỷ niệm 100 năm ngày nước Mỹ tham chiến cùng với quân đội Pháp trong cuộc Thế chiến thứ nhất.

Sự hiện diện của tổng thống Hoa Kỳ trên quảng trường Concorde tại lễ diễu binh truyền thống ngày Quốc khánh Pháp 14/07 sẽ là một động thái ngoại giao ngoạn mục khác của tổng thống Macron, sau cuộc họp thượng đỉnh giữa ông với tổng thống Nga Vladimir Putin tại lâu đài Versailles.

Quan hệ giữa hai tổng thống Pháp và Mỹ cho tới nay vẫn chưa có gì là thắm thiết. Ông Macron đã thách thức ông Trump bằng cách nhái lại khẩu hiệu tranh cử tổng thống của nhà tỷ phú New York khi phản ứng về việc tổng thống Hoa Kỳ quyết định rút khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đối lại với khẩu hiệu của ông Trump « Make America great again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại », ông Macron đã tung ra khẩu hiệu « Make our planet great again - Làm cho hành tinh chúng ta vĩ đại trở lại ».

Trước đó, bên lề cuộc họp thượng đỉnh khối NATO ở Bruxelles, tổng thống Macron đã thể hiện bản lĩnh trước tổng thống Trump qua cái bắt tay đã được báo chí bình luận rất nhiều.

Cũng về ngoại giao, hôm nay thủ tướng Pháp Edouard Philippe mở chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông tại Estonia, quốc gia vùng Baltic sắp giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu.

Về tình hình chính trị nội bộ của Pháp, hôm qua, các dân biểu đã bầu ông François de Rugy, một cựu đảng viên đảng Xanh, làm chủ tịch Quốc Hội mới. Năm nay 43 tuổi, ông Rugy như vậy là một trong những chủ tịch Quốc Hội trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp.