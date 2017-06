Triển lãm Le Bourget bế mạc với 150 tỷ đô la đơn đặt hàng

Triển lãm hàng không và không gian Le Bourget, ở ngoại ô Paris, đã bế mạc hôm qua, 25/06/2017. Bất chấp số khách tham quan có sụt giảm, một phần là do tình trạng khẩn cấp ở Pháp, nhưng tổng trị giá số đơn đặt hàng năm nay tăng 13% so với triển lãm kỳ trước.

Theo các nhà tổ chức, trái với các dự báo ban đầu, tổng trị giá các đơn đặt hàng tại triển lãm kỳ này lên tới 150 tỷ đô la, so với con số 130 tỷ đô la năm 2015. Trong số này, riêng hai tập đoàn châu Âu Airbus và Mỹ Boeing chiếm đến 114 tỷ ( 74,8 tỷ cho Boeing và 39,7 tỷ cho Airbus ). Triển lãm Le Bourget năm nay được mô tả là một « mùa bội thu » của các hãng sản xuất máy bay và động cơ máy bay.

Ngược lại, số khách tham quan thuộc giới chuyên nghiệp lại giảm 6% so với năm 2015, chỉ đạt 140 ngàn người. Một mặt là do nhiều công ty cắt giảm ngân sách, và mặt khác, nước Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp do nguy cơ khủng bố. Số khách tham quan là công chúng cũng chỉ đạt 180 ngàn người, giảm 10% so với năm 2015.

Tuy vậy, khu Paris Air Lab, dành riêng cho nghiên cứu và sáng chế trong ngành hàng không và không gian, lần đầu tiên được đưa vào triển lãm Le Bourget, đã thu hút đến 50 ngàn khách tham quan.

Nhờ Paris Air Lab mà một số công ty khởi nghiệp trong ngành hàng không và không gian nhận được những đơn đặt hàng đầu tiên. Ngoài ra, khu vực dành để giới thiệu các cơ hội đào tạo và việc làm trong ngành hàng không và không gian đã thu hút đến hơn 60 ngàn người, chủ yếu là giới trẻ, đến tham quan.