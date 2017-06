Khủng bố Paris : Hung thủ trong danh sách S, nhưng vẫn được mang súng

Adam Djaziri, 31 tuổi, đã chết trong vụ tấn công bất thành, có để lại một lá thư tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech, IS). Có tên trong danh sách S (Sûreté de l’Etat, tức An ninh Nhà nước) từ năm 2015 do tham gia phong trào Hồi Giáo cực đoan, Djaziri lại có giấy phép sử dụng súng do chơi môn thể thao bắn súng. Trong thư tuyệt mệnh, hung thủ khẳng định đã «chơi trò hai mặt» để tích trữ một kho vũ khí nhằm tấn công khủng bố.

Theo thủ tướng Pháp Edouard Philippe, giấy phép đầu tiên được cấp trước khi Adam Djaziri bị cho vào danh sách S, và chưa có tiền án tiền sự. Nhưng khi xin cấp giấy lại vào cuối tháng 11/2016, cơ quan tình báo Pháp vẫn không rút giấy phép sở hữu vũ khí của đương sự.

Hôm thứ Hai 19/6 vào khoảng 16 giờ, Adam Djaziri đã lao xe vào một chiếc xe của hiến binh trên đại lộ Champs-Elysées ở trung tâm Paris. Trên xe có các bình gaz, một súng trường Israel, hai súng ngắn và rất nhiều đạn dược. Cảnh sát tìm thấy tại nhà của kẻ khủng bố một kho vũ khí, trong đó có ít nhất 9 khẩu súng loại thông dụng như ba khẩu Sig-Sauer và Glock 9 ly, thuộc loại B cần có giấy phép - còn lại là loại C, phải khai báo.

Sau vụ khủng bố hụt này, cuộc tranh luận về biện pháp đối với các đối tượng trong danh sách S lại bùng nổ; trong lúc một dự luật chống khủng bố tuần này được trình lên Tham Chính Viện để thay thế cho tình trạng khẩn cấp, được ban bố từ sau các vụ tấn công ngày 13/11/2015 và liên tiếp gia hạn đến 01/11/2017.

Theo dự luật, các giám đốc cảnh sát và bộ Nội Vụ có quyền ra lệnh quản chế các nghi can «trong một phạm vi địa lý cụ thể», và khám xét nhà cả ban ngày lẫn ban đêm, vốn là hai biện pháp của Tình trạng Khẩn cấp. Chính quyền cũng có thể cấm các địa điểm thờ tự, cho khám xét điện thoại, máy tính, khám người, buộc đeo vòng điện tử «chỉ trong trường hợp phòng ngừa hành động khủng bố».

Dự luật chống khủng bố gây lo ngại trong giới thẩm phán, luật sư, các hiệp hội bảo vệ tự do thuộc cánh tả, và các đảng đối lập; nhưng được ngành cảnh sát hoan nghênh.

Từ tháng Giêng năm 2015, nước Pháp trở thành mục tiêu của một làn sóng khủng bố đã làm 239 người thiệt mạng. Gần đây nhất, hôm 20/04, vài ngày trước vòng một cuộc bầu cử tổng thống, một kẻ khủng bố đã bắn chết một cảnh sát và làm hai người khác bị thương ngay tại đại lộ Champs-Elysées. Ngày 06/06, một kẻ khác dùng búa tấn công cảnh sát trước Nhà thờ Đức Bà Paris, cả hai vụ đều có liên quan đến Daech.