Liên hoan Cannes 2017: Phim "The Square" đoạt Cành Cọ Vàng

Bốn phụ nữ được xướng tên trên bảng vàng Liên hoan Cannes 2017, nhưng trong 70 năm hoạt động, Jane Campion vẫn là nữ đạo diễn duy nhất được trao tặng Cành Cọ Vàng, giải thưởng cao quý nhất của Cannes.

Lần đầu tiên từ 56 năm qua, giải thưởng dành cho nhà làm phim xuất sắc nhất về tay nữ đạo diễn người Mỹ, Sofia Coppola với tác phẩm "Những con mồi". Nữ đạo diễn người Anh, Lynne Ramsay, với "You Were never really here", chia sẻ giải thưởng dành cho kịch bản độc đáo nhất với đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos.

Diane Kruger được ban giám khảo vinh danh là nữ diễn viên xuất sắc nhất. Phụ nữ sau cùng nhận được giải thưởng đặc biệt của Liên hoan Cannes lần thứ 70 là cô đào người Úc Nicole Kidman.

Giải Ống Kính Vàng, khen tặng bộ phim đầu tay "Jeune Femme" của Léonor Serraille.

Trở lại với các giải thưởng quan trọng nhất của Cannes lần này, ngoài Cành Cọ Vàng, Giải Thưởng Lớn về tay nhà làm phim Pháp Robin Campillo, qua tác phẩm "120 nhịp đập mỗi phút". Đây là một bộ phim nói về hoạt động của hiệp hội Act Up bảo vệ những người bị nhiễm HIV.

Phần thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất là ngôi sao điện ảnh Mỹ Joaquin Phoenix với tác phẩm "You Were Never Really Here".