Nín thở chờ Cành Cọ Vàng 2017 : Ba bộ phim nhiều hy vọng

Ban giám khảo gồm bốn nhà điện ảnh nữ, bốn nhà điện ảnh nam nổi tiếng thế giới, dưới sự chủ tọa của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodovar, sẽ bỏ phiếu để chọn ra bộ phim xứng đáng nhất trong số 19 phim chính thức dự thi, cùng với sáu giải thưởng quan trọng khác, như kịch bản xuất sắc nhất, dựng phim xuất sắc nhất, giải thưởng lớn của ban giám khảo, hay giải cho các diễn viên nam, nữ xuất sắc nhất…

Theo đại diện ban tổ chức, toàn bộ ban giám khảo đã bắt đầu làm việc tại một địa điểm bí mật, từ 9 giờ sáng, giờ địa phương, tức 7 giờ sáng, giờ quốc tế.

Trong 12 ngày vừa qua, không có bất cứ thông tin nào về quan điểm của các thành viên ban giám khảo lọt ra ngoài. Nhưng chủ tịch ban giám khảo Pedro Almodovar, vào lúc Liên hoan khai mạc, đã tuyên bố Cành Cọ Vàng sẽ khó được trao cho những bộ phim nào không có hy vọng ra rạp. Điều này có nghĩa là sẽ rất ít cơ hội cho hai bộ phim do tập đoàn Mỹ Netflix phát hành, « Okja » của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho và « The Meyrowitz Stories » của đạo diễn Mỹ Noah Baumbach, theo kế hoạch sẽ không được công chiếu tại Pháp.

Đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev, tác giả bộ phim "Thiếu tình yêu", người được mệnh danh là "bác sĩ giải phẫu tâm hồn Nga". REUTERS/Eric Gaillard

Ba bộ phim nhận được nhiều tán thưởng từ phía giới phê bình, có hy vọng lọt vào mắt xanh của ban giám khảo.

Bộ phim Nga « Nelyubob » (Thiếu tình yêu) được xếp đầu bảng trong mục bình luận điện ảnh của Screen, tạp chí Anh nổi tiếng chuyên về điện ảnh và truyền hình. Phim của đạo diễn Andrei Zviaguintev, khốc liệt và căng thẳng, thông qua câu chuyện về một cặp vợ chồng người Matxcơva mất con, đưa khán giả đến với một xã hội cạn kiệt nhân tính.

Cũng trong bảng xếp hạng nói trên ngày hôm qua, phim « You were never really here » (tạm dịch là Bạn chưa từng thực sự ở đây) của nữ đạo diễn Anh Lynne Ramsay, đã vươn lên như một ứng cử viên sáng giá của giải Cành Cọ Vàng. Nếu bộ phim về những đứa trẻ bị ngược đãi và câu chuyện báo thù này đoạt giải, thì đây sẽ là lần thứ hai, một phụ nữ đoạt giải thưởng điện ảnh sáng giá này.

Một bộ phim có nhiều hy vọng khác là « 120 battements par minute » (tạm dịch là Tim đập 120 nhịp trong 1 phút) của đạo diễn Pháp Robin Campillon, thuật lại cuộc chiến cam go chống Sida của hiệp hội Act Up vào thời kỳ đại dịch kinh hoàng mới nổi lên. Phim gây xúc động, giới phê bình nhất loạt ca ngợi một tác phẩm táo bạo, diễn xuất ấn tượng, dàn dựng hết sức công phu.

Theo đạo diễn Pháp Gilles Jacob, một cựu chủ tịch kỳ cựu của Cannes, thì ngày làm việc cuối cùng của ban giám khảo là rất căng thẳng. Theo quy định, các thành viên ban giám khảo không có quyền ăn trưa, trước khi kết thúc công việc.

Trả lời AFP, cựu chủ tịch Cannes nhắc lại kỷ niệm năm 1997, khi các thành viên không quyết định nổi ai là người xứng đáng nhất. Giải thưởng năm ấy đã được trao cùng một lúc cho hai đạo diễn.