Festival Cannes 2017: Lễ khai mạc ngắn gọn

Sau lễ khai mạc đêm hôm qua, liên hoan phim quốc tế Cannes 2017 thực sự mở màn vào sáng sớm nay với buổi ra mắt báo giới bộ phim Wonderstruck của đạo diễn Mỹ Todd Haynes. Lần đầu ông được mời đến Cannes là năm 1995 ở hạng mục La Quinzaine des Réalisateurs- Hai tuần lễ dành cho các nhà làm phim với Safe. Cách nay hai năm, Haynes trở lại thành phố biển biếc để tranh Cành Cọ Vàng. Nữ diễn viên chính trong phim, Rooney Mara ra về với giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất ấn bản Cannes 2015.

Đặc phái viên Thanh Hà, từ Liên Hoan Cannes:

Wonderstruck là câu chuyện của hai đứa bé, Ben và Rose, về mối duyên nợ của họ với thành phố New York. Năm 1977, Ben bị khiếm thính, đến New York đi tìm cha. Trước đó đúng nửa thế kỷ, Rose một đứa trẻ câm điếc bỏ nhà đến New York để gặp cho bằng được thần tượng điện ảnh của làng Hollywood. Tác phẩm này được giới phê bình đáng giá rất cao.

Trở lại với lễ khai mạc Liên hoan Cannes 2017 tối hôm qua : Nữ diễn viên Lily-Rose Depp cùng với đạo diễn người Iran Asghar Farhari có trọng trách tuyên bố khai mạc lễ hội điện ảnh Cannes lần thứ 70. Trước đó người điều khiển chương trình, ngôi sao điện ảnh Ý Monica Belluci trong lời mở đầu, đã nhấn mạnh : điện ảnh không có giới tính, không có màu cờ, hay biên giới.

Liên hoan Cannes, tròn 70 tuổi và như lời người đẹp Belluci, nét đẹp không gắn liền với tuổi tác, mà nét đẹp chân thật nhất là cái đẹp của tâm hồn.

Để vinh danh vị chủ tịch ban giám khảo năm nay là đạo diễn Tây Ban Nha, Pedro Almodovar, Monica Belluci đã rất lả lướt trên sân khấu trong một màn khiêu vũ, trước khi tặng cho nam diễn viên Alex Lutz nụ hôn cháy bỏng trên nền nhạc Piensa En Mi, mà Almodovar đã chọn cho bộ phim Tacones lejanos /Talons Aiguilles/Giầy cao gót.

Lễ khai mạc Liên hoan Cannes năm nay diễn ra một cách ngắn gọn. Chủ tịch ban giám khảo Almodovar hứa ông sẽ cống hiến hết sức mình để bảng vàng 2017 xứng đáng đi vào lịch sử của Liên hoan.

Tuy nhiên, có thể nói lễ khai mạc hôm qua có phần bị « nhiễu » vì sự kiện Pháp vừa có thành phần chính phủ mới. Ở đây, trong 24 giờ qua, mọi người bình luận nhiều về tân bộ trưởng Văn Hóa, Françoise Nyssen.

Chủ tịch Liên hoan, ông Pierre Lescure chuẩn bị đón bà bộ trưởng trong một vài giờ sắp tới và ngay từ tối hôm qua, ông đánh giá việc bà Nyssen, tổng giám đốc nhà in Actes Sud đứng đầu bộ Văn Hóa là một tin vui với tất cả những người yêu nghệ thuật.