Thảm đỏ, Cành Cọ Vàng : Mừng Liên hoan điện ảnh Cannes tròn 70 tuổi

Nữ diễn viên người Ý Monica Belluci điều khiển buổi lễ khai mạc liên hoan Cannes lần thứ 70.

An ninh được tăng cường dưới nhiều hình thức, kể cả để đối phó với các vụ tấn công tin học. 550 camera thu hình, hơn 300 đơn vị an ninh được bố trí khắp mọi nơi trong thành phố, và kể cả ở ngoài bờ biển, các nhóm người nhái, tàu lặn dò mìn được huy động, 80 « cảnh sát chìm » kín đáo quan sát cảnh đông người qua lại quanh cung liên hoan.

Gần cổng vào mỗi phòng chiếu phim, là hàng chục chậu hoa rất, rất lớn, vừa để làm cảnh vừa được trưng ra đề phòng khủng bố lao xe tải vào đám đông, tương tự như hôm lễ Quốc khánh Pháp 14/07/2016 ở thành phố Nice.

Đó là về mặt an ninh.

LHP CANNES 2017 _Thanh Ha 17/05/2017 Nghe

Trở lại với sự kiện văn hóa được cả thế giới chú ý này, đêm nay, « Les fantômes d’Ismael - Những bóng ma trong cuộc đời Ismael » của nhà làm phim người Pháp Arnaud Desplechin không tranh giải, sẽ là bộ phim đầu tiên ra mắt công chúng Cannes, trước khi nhường chỗ cho 60 bộ phim đại diện cho nghệ thuật thứ 7 của 36 nước trên thế giới ra mắt công chúng và ban giám khảo ở nhiều hạng mục khác nhau, trong hơn một chục ngày, từ 17 đến 28/05/2017.

19 tác phẩm được chọn để tranh Cành Cọ Vàng. Trong số này có bốn bộ phim Mỹ (Sofia Coppola, Todd Haynes, Noah Baumbach, Benny&Josh Safdie) ; bốn đại diện cho nghệ thuật thứ bảy của Pháp (Michel Hazanavicius, François Ozon, Jacques Doillon, Robin Campillo). Ba bộ phim của châu Á được mời tranh Cành Cọ Vàng : hai của Hàn Quốc và một của Nhật Bản.

Cannes là một thế giới còn khép kín với nữ giới, năm nay có đến ba nữ đạo diễn được mời tranh Cành Cọ Vàng.

Bên cạnh những hạng mục quen thuộc như Nhãn Quan Độc Đáo - Un Certain Regard hay Tuần Lễ Phê Bình - La Semaine de la Critique, Cannes 2017 còn mở ra với một số sự kiện đặc biệt mừng liên hoan Cannes tròn 70 tuổi.

Chẳng hạn như buổi ra mắt công chúng bộ phim truyền hình Twin Peaks đang rất ăn khách của đạo diễn người Mỹ David Lynch (Cành Cọ Vàng năm 1990, Giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất của liên hoan Cannes năm 2001 và chủ tịch ban giám khảo Cannes 2002), và buổi công chiếu Top of the Lake của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion (phụ nữ duy nhất tới nay đoạt Cành Cọ Vàng, chủ tịch ban giám khảo Cannes 2014).

Nhưng nói đến liên hoan điện ảnh Cannes, hình ảnh đầu tiên mọi người liên tưởng tới là thảm đỏ và Cành Cọ Vàng.

Thảm đỏ tại Cannes, rực rỡ trải từ lề đường lên mỗi bậc thềm dẫn vào cung liên hoan. Quý vị có biết là thảm đỏ ấy mỗi ngày được thay từ hai đến ba lần, để lúc nào cũng lộng lẫy, đỏ thắm như nhung. Một ngày trước khi khai mạc liên hoan, bộ phận kỹ thuật đã chuẩn bị sẵn đến 8.000 mét thảm để phục vụ hơn một chục ngày trong mùa liên hoan.

Còn về Cành Cọ Vàng, năm nay, để mừng liên hoan uy tín này bước vào tuổi thất tuần, hiệu kim hoàn Chopard của Thụy Sĩ nạm 167 hạt bụi kim cương lên cành cọ, kèm với lời giải thích : những hạt kim cương lóng lánh ấy là « bụi của sao trời, là hạt sương ban mai của nghệ thuật thứ bảy còn đọng lại trong 70 năm hoạt động của liên hoan Cannes ».