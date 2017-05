Bầu cử Pháp : Rạn nứt giữa đảng Cộng Hòa Tiến Bước và đồng minh

Năm ngày sau khi Emmanuel Macron đắc cử tổng thống, chính trường Pháp lại bị chia rẽ vì cuộc bầu cử Quốc Hội sắp mở ra trong hai ngày 11 và 18/06/2017. Đảng Cộng Hòa Tiến Bước ngày 11/05/2017 công bố danh sách 428 ứng viên. Trong số này, Cộng Hòa Tiến Bước chỉ dành cho đảng cánh trung MoDem của François Bayrou 90 ứng viên thay vì 120 như đã cam kết ban đầu. Lãnh đạo MoDem phản đối, họp khẩn ban lãnh đạo vào tối 12/05 và yêu cầu Cộng Hòa Tiến Bước giải thích.

Trong danh sách 428 ứng cử viên ra tranh cử Quốc Hội dưới màu áo của đảng Cộng Hòa Tiến Bước, 24 người là đại biểu mãn nhiệm. Hơn 100 ứng viên là thành viên của đảng cánh tả Xã Hội ủng hộ đa số của tổng thống tân cử Macron. Khoảng 48% ứng viên trong danh sách của đảng Cộng Hòa Tiến Bước thuộc xã hội dân sự, thậm chí chưa từng tham gia hoạt động chính trị.

Trên tổng cộng 577 ghế ở Quốc Hội, đảng Cộng Hòa Tiến Bước mới chỉ đề cử 428 ứng viên, cố tình để ngỏ 150 chỗ. Theo giới quan sát, khoản này nhằm chiêu dụ một số các chính khách của cả hai đảng truyền thống, Đảng Xã Hội cánh tả và đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa.

Cũng ngày 11/05, đa số của tổng thống tân cử Macron cho biết, không kết nạp cựu thủ tướng đảng Xã Hội Manuel Valls, nhưng không đề cử ứng cử viên trong vùng Essonne chống lại ông Valls.

Trước mắt, xung đột nội bộ trong các đảng phái chính trị truyền thống tả hữu, cực tả và cực hữu đang dâng cao. Hiện tượng Emmanuel Macron và phong trào chính trị do ông khởi xướng đang vẽ lại toàn cảnh chính trị Pháp. Đem lại những gương mặt mới cho Quốc Hội sắp tới và đổi mới hoạt động chính trị Pháp là ưu tiên của êkip Macron. Theo thăm dò dư luận do viện Harris Interactive thực hiện, có tới 76% người được hỏi tán đồng danh sách các ứng viên do đảng Cộng Hòa Tiến Bước đề xuất.