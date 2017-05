Ngày quyết định: Pháp bầu tổng thống mới, Macron hay Le Pen ?

Trên toàn quốc, 66.564 địa điểm bầu cử mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 19 giờ chiều, trừ ở Paris và các thành phố lớn, thời gian bầu cử kéo dài thêm một tiếng trong sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt đề phòng khủng bố.

Tất cả kết quả thăm dò ý kiến - được công bố hôm thứ Sáu - đều cho rằng lãnh đạo phong trào « Tiến Bước ! » (cánh trung) đánh bại đối thủ cực hữu bài châu Âu.

Gần như là một chính khách không tên tuổi, trong vòng vài tháng, Emmanuel Macron đã tung ra chiến lược « không tả, không hữu » vô cùng công hiệu, vượt lên hạng đầu vòng một với 24,01% phiếu bầu.

Trong khi đó, Marine Le Pen, phất phới trên các kết quả thăm dò ý kiến từ năm 2013, sau khi đảng Mặt Trận Quốc Gia liên tục ghi điểm trong các cuộc bầu cử địa phương, về nhì với 21,30% số phiếu trong vòng một ngày 23/04/2017.

Nếu không có gì bất ngờ, nguyên cố vấn và bộ trưởng kinh tế của tổng thống François Hollande có nhiều cơ may trở thành tổng thống thứ 8 và là tổng thống trẻ nhất của Pháp.

Một trong những ẩn số của vòng chung kết là tỷ lệ cử tri đi bầu, có thể ít hơn vòng một vì hai lý do: Đợt nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ kéo dài ba ngày và những lời kêu gọi tẩy chay cả hai ứng viên. Đến phút chót, nhiều người đã dứt khoát nhưng cũng có không ít người còn do dự.

Bầu cử tổng thống Pháp_Ý kiến hai cử tri 07/05/2017 Nghe

Trao đổi với RFI Việt ngữ trước cửa phòng phiếu, một phụ nữ cho biết :

« Rất miễn cưỡng ! Thực sự là Marine Le Pen làm tôi thất vọng. Chúng tôi không biết bà ấy sẽ lấy đâu ra nguồn tài chính. Rất có thể đó sẽ là Macron. Nhưng với tôi, ông ấy là người của Hollande. Nên rất có thể tôi sẽ bỏ phiếu trắng. Có thể tôi sẽ bỏ phiếu trắng ».

Một thanh niên trẻ khác cũng cho thấy sự miễn cưỡng khi đi bỏ phiếu. Anh nói :

« Vấn đề là, bình thường tôi sẽ bỏ phiếu, nhưng giờ tôi không còn muốn vào bỏ phiếu nữa vì cả hai ứng viên, chẳng ai hiểu nổi họ. Giữa hai ứng viên này, rất khó để lựa chọn. Tôi muốn là mình không đi bỏ phiếu. Nhưng tôi sẽ vào bỏ phiếu, nhưng chỉ là miễn cưỡng thôi. »

« Macronleaks » chiếm trang nhất báo Mỹ

Cho đến giờ chót của chiến dịch vận động, nhiều đòn độc hiểm cuối cùng - từ ngụy tạo thông tin cho đến phổ biến tài liệu nội bộ của ban tham mưu phong trào Tiến Bước - được tung lên mạng để triệt hạ uy tín của Emmanuel Macron. Giới quan sát lẫn báo chí Mỹ xem đây là chiến thuật của một nhóm cực hữu có tiếng « thân Trump » và « thân Putin » đã từng sử dụng đòn ngầm này để hạ bà Hillary Clinton.

Thông tín viên Grégoire Pourtier, từ New York cho biết :

« Như có thể tiên liệu, báo chí Mỹ loan tin rộng rãi vụ tấn công của tin tặc mà nạn nhân là ban tham mưu của ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Từ nhiều tuần qua, các nhật báo ở Hoa Kỳ dành những trang đặc biệt theo dõi bầu cử tổng thống Pháp.

Thứ Bảy 06/05/2017, New York Times, chẳng hạn, đưa lên trang nhất vụ tin tặc và không quên đăng thêm hai bản tin và hai bài xã luận giải thích tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này. New York Times so sánh vụ việc này với những vấn đề xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 năm 2016.

Vào thời điểm đó, các cơ quan tình báo Mỹ đã tố cáo đích danh nước Nga can thiệp trực tiếp vào cuộc bầu cử qua trung gian tin tặc đánh cắp tài liệu gây thiệt hại cho ứng cử viên Hillary Clinton.

New York Times và các đồng nghiệp khác đã đặt câu hỏi với nhiều chuyên gia. Đa số đều xem các tin tặc trong hai vụ có liên quan với nhau. Tuy nhiên, các nhà báo Mỹ cho rằng thủ đoạn đánh phá gây nhiễu cận kề ngày bỏ phiếu sẽ không làm thay đổi tương quan lực lượng.

Nhật báo Washington Post kể lại bằng cách nào mà một trang mạng thuộc loại âm mưu và ủng hộ Trump, đã từng tung tin ngụy tạo nói xấu ứng cử viên Emmanuel Macron, là một trong những web site đầu tiên tự khoe tài gây nhiễu trong tuần lễ vừa qua. »